كورونا اليوم: اللجوء إلى الأعشاب للعلاج.. وأشخاص معفيون من اللقاح الروسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع منذ حوالي 9 أشهر على ظهوره، يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

في إطار ذلك، يوفر الخليج 365، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات فيروس كورونا المستجد، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

علاج محتمل

أقرت منظمة الصحة العالمية بروتوكولا خاصا بالمرحلة الثالثة من التجارب السريرية للأدوية العشبية الإفريقية كعلاج محتمل لـ"كوفيد – 19"، وفقا لما ذكر "روسيا اليوم".

ويستخدم هذا الدواء ذو المصدر النباتي التقليدي على نطاق واسع في مدغشقر، وكذلك في العديد من البلدان الإفريقية الأخرى تحت اسم "كوفيد – أورجانيكس"، أو "سي في أو".

الأشخاص المعفيون من اللقاح الروسي

وفقا لـ"روسيا اليوم"، أعلن الأكاديمي الروسي ألكسندر كاراؤلوف، رئيس قسم المناعة السريرية والحساسية في جامعة سيتشينوف الطبية، أنه قد يمنع تلقيح مجموعات صغيرة من الناس ممن يعانون من نقص المناعة الأولية.

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وأكد الأكاديمي، في مقابلة مع قناة RT التلفزيونية، أن أمراض المناعة الذاتية والروماتيزم والسرطان، لن تمنع من تلقيح المصابين بها باللقاح الروسي "Sputnik V"

50% يعانون من هذا العرض لعدة أشهر

وجدت الأبحاث المستمرة أن العديد من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا يعانون من الإرهاق الشديد بعد فترة طويلة من التعافي من الفيروس، وفقا لما ذكره موقع " eatthis".

وفقًا لبحث جديد من المقرر تقديمه في مؤتمر ESCMID حول مرض فيروس كورونا، يعاني أكثر من 50 بالمائة من مرضى كوفيد من التعب المستمر لعدة أشهر بعد التعافي، بغض النظر عن خطورة الإصابة.

الحيوانات الأليفة يمكنها التقاط فيروس كورونا من أصحابها

تشير دراسة جديدة إلى أن الحيوانات الأليفة يمكنها التقاط فيروس كورونا القاتل من أصحابها، لذا يُطلب من البشر الذين يمتلكون الحيوانات عزل أنفسهم لتجنب انتقال العدوى إلى القطط والكلاب.

وفقا للدراسة التي أجراها باحثون في كندا، ينصح العلماء أصحاب الكلاب والقطط المصابين بفيروس كورونا بالابتعاد عن حيواناتهم الأليفة لتجنب انتقال العدوى، وفقا لصحيفة " dailystar" البريطانية.

بدأ الباحثون بالتحقيق عندما تم الإبلاغ عن إصابة العديد من الحيوانات الأليفة بأعراض تنفسية في نفس الوقت الذي كان فيه مالكها يعاني من الفيروس.