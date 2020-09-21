لعبة البولينغ أحدث صيحات الأظافر لخريف 2020 من إنستقرام

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 سبتمبر 2020 04:45 مساءً - تعد موديلات الأظافر المستوحاة من لعبة البولينغ، من أبرز صيحات الأظافر لـ خريف 2020، وهي تلاقي رواجاً كبيراً في الوقت الحالي على موقع إنستقرام، حيث يتنافس فنانو الأظافر على ابتكار أجمل موديلات الأظافر التي تحاكي لعبة البولينغ أو الـSkittles، بألوان تتناغم وأجواء فصل الخريف، مثل النيود والأخضر الزيتي، والألوان الترابية، إضافة الى ألوان الجواهر العميقة.

وفي هذا المقال، نرصد لك أجمل موديلات الأظافر المستوحاة من البولينغ، من إنستقرام.



مناكير فرنسي متعدد الألوان

مناكير فرنسي متعدد الألوان



لعبة الألوان ستطغى على عالم الموضة والجمال في خريف 2020، لا سيما في مجال تزيين الأظافر، لذلك اعتمدي المناكير الفرنسي بطريقة حيوية جذابة من خلال اعتماد المناكير البنفسجي بخط رفيع عند مقدمة الأظافر الى جانب خط آخر باستخدام طلاء الأظافر الأبيض، الى جانب طبقة أساسية من المناكير الشفاف اللامع.

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المناكير غير المتطابق

المناكير غير المتطابق



تكتسب موديلات الأظافر بألوان المناكير غير المتطابقة مع تغير المواسم، وهي ستكون موضة رائجة جداً هذا الخريف، بألوان مستوحاة من لعبة البولينغ. قومي بطلاء أظافرك بلون واحد، مثل النيود، ثم أتبعيها برأس فرنسي مائل باللون البرتقالي المحروق. أما أظافر اليد الأخرى، فقومي بطلائها باللون المشمشي، وضعي بعض النقاط البيضاء الصغيرة عند مقدمة الأظافر.

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الأظافر المات

الأظافر المات



إذا كنت تميلين الى الألوان الخريفية، مثل الظلال الترابية والدرجات الرمادية، فاعتمديها على أظافرك في خريف 2020. اختاري أحد الألوان الغنية المات مثل البني، فهو خيار رائع لأجواء الخريف، وسيبدو رائعاً على أظافرك خصوصاً إذا كانت طويلة، أو إذا كنت تعتمدين أظافر الأكريليك. ضعي طبقتين من المناكير لتحصلي على لون عميق وغني.



الأظافر متعددة الألوان

الأظافر متعددة الألوان



إن فكرة طلاء الأظافر التي تشبه الحلوى، المستوحاة من لعبة البولينغ، ستكون رائجة جداً لخريف 2020، اعتمديها بالألوان الميهجة التي ستجعل أظافرك لافتة جداً وذات مظهر حيوي جذاب. استخدمي على سبيل المثال الألوان: الأزرق، الأحمر، الأصفر، البنفسجي... وغيرها من الألوان المشرقة.

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