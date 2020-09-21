كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 سبتمبر 2020 04:45 مساءً - تألقي في اليوم الوطني السعودي لهذه السنة بأجمل تسريحات الشعر باللون الأخضر، التي تمنحك إطلالة متميزة في اليوم السنوي الأهم في المملكة العربية السعودية. وفي هذا المقال، نرصد لك أجمل تسريحات شعر مناسبة لليوم الوطني السعودي 2020. "الصور من انستقرام" .



تسريحة الويفي المنسدل باللون الأخضر

تسريحة الويفي المنسدل باللون الأخضر



تجمع تسريحة الويفي المنسدل باللون الأخضر الرقي والنعومة في الوقت نفسه، ما يجعلها خياراً رائعاً لاحتفالات اليوم الوطني 2020، وهي مثالية لجميع أطوال الشعر، لا سيما الشعر المتوسط الطول، إضافة الى أنها تجعل الشعر الخفيف يبدو أكثر حجماً وكثافةً.

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تسريحة الكيرلي الفوضوية باللون الأخضر

تسريحة الكيرلي الفوضوية باللون الأخضر



إذا كنت تعتمدين قصة البوب ذات الطول المتساوي، ننصحك بتجربة تسريحة الكيرلي الفوضوية المنسدلة التي ستمنحك إطلالة شبابية وحيوية خلال احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ90، إضافة الى أنها أحد أكثر التسريحات الرائجة خلال هذا الموسم. اعتمديها مع الغرة الجانبية.



تسريحة الشعر نصف المرفوع باللون الأخضر

تسريحة الشعر نصف المرفوع باللون الأخضر



تأخذ تسريحة الشعر نصف المرفوع بأشكالها المختلفة حيزاً كبيراً ضمن صيحات الشعر في الوقت الراهن، بالتالي تشكل أحد أفضل الخيارات للاحتفال باليوم الوطني 2020. ترتكز هذه التسريحة على سحب الجزء الأمامي من الشعر الى تاج الرأس وتثبيته بأحد الأكسسوارات الناعمة، وترك باقي الشعر منسدلاً على الأكتاف.

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تسريحة ذيل السمكة المضفرة باللون الأخضر

تسريحة ذيل السمكة المضفرة باللون الأخضر



إنها تسريحة شبابية ناعمة مناسبة لاحتفلات اليوم الوطني، وهي تلائم بشكل خاص صاحبات الشعر الطويل، اللواتي يرغبن في تسريحة مريحة وأنيقة في الوقت نفسه. بإمكانك تنفيذها في المنزل، من خلال سحب الشعر عند مستوى الرقبة وجعله على شكل ذيل سمكة مضفر.



تسريحة الشعر المنسدل باللون الأخضر المزينة بالأكسسوارات

تسريحة الشعر المنسدل باللون الأخضر المزينة بالأكسسوارات



إذا كنت ترغبين في استخدام أكسسوارات الشعر خلال احتفالات اليوم الوطني 2020، اعتمدي تسريحة الشعر المنسدل، بأشكاله المختلفة: الريتيرو، الكيرلي، الويفي، أو المستقيم، واسحبيه نحو الخلف، وضعي عليه أحد الأكسسوارات الناعمة التي تناسب هذا اليوم المميز.



تسريحة الضفائر الصغيرة باللون الأخضر

تسريحة الضفائر الصغيرة باللون الأخضر



تلاقي تسريحة الضفائر بمختلف أشكالها رواجاً بين النساء، فهي تسريحة طفولية جذابة، ومناسبة لكافة الأوقات. وهي من التسريحات المناسبة لليوم الوطني 2020، لا سيما بالنسبة الى صاحبات الشعر الطويل والكثيف. وهي ترتكز على جعل كامل الشعر على شكل ضفائر صغيرة جداً منسدلة.

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