كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 سبتمبر 2020 04:45 مساءً - يعمل زيت خشب الصندل على توفير العديد من الفوائد للبشرة، وذلك لامتلاكه خصائص مضادة للالتهابات والفيروسات، وهناك العديد من منتجات العناية بالبشرة التي تحتوي عليه، وسنذكر فيما يأتي بعض فوائده لتعتمدي عليه ويمنحك بشرة أكثر جمالًا.



فوائد زيت خشب الصندل للبشرة

فوائد زيت خشب الصندل للبشرة



هناك عدة فوائد يوفرها زيت خشب الصندل لجمال بشرتك، وأبرزها فعاليته الكبيرة في تخفيف الالتهابات؛ حيث يعالج خشب الصندل الالتهابات التي تحدث في البشرة والجلد نتيجة لدغ الحشرات وتهيّج البشرة والجروح والعدوى، كما يساعد خشب الصندل على التخفيف من الحُمْرَة والحكة المرتبطان بالإصابة بالأكزيما، ويمتلك خصائص قابضةٍ؛ حيث يُستخدم كمعقمٍ ومطهرٍ للبشرة، كما يساعد على علاج حب الشباب؛ إذ يتَّسم حب الشباب بظهور حمرة والتهابات على البشرة، وقد تبين أنّه يمكن علاجه باستخدام زيت خشب الصندل، كما أنّ استعماله بانتظام يمكن أن يمنع ظهور حب الشباب، إضافة إلى فعاليته في علاج تَصَبُّغَات البشرة، لكونه يمتلك خصائص تساعد على تفتيح البشرة، وعلاج العلامات الداكنة وغير المتجانسة، وذلك عن طريق تحطيم التَّصَبُّغَات التي توجد على الطبقة السطحية الظاهرة من البشرة، كما يساعد على التخفيف من ظهور التجاعيد، حيث تشير بعض الدراسات إلى أنّ كلًّا من خصائص خشب الصندل المضادة للالتهابات وخصائصه المرطبة قد تساعد على إظهار البشرة وكأنها ممتلئة، مما يقلّل من مظهر الخطوط الدقيقة والتجاعيد، إلى جانب التخلّص من لمعان الوجه، وترطيب البشرة وتنقيتها.

تابعي المزيد: تضييق المهبل بوصفات طبيعية مجربة



خلطات سهلة بزيت خشب الصندل

خلطات سهلة بزيت خشب الصندل



هناك عدة خلطات يمكنها أن تساعد بشرتك وتجعلها أجمل وأفضل مما هي عليه، ومن أكثر المشاكل البسيطة التي توتِّر النساء وتقلِّل من ثقتهن بأنفسهن هي مشكلة لمعان الوجه، ولتتخلصي منه امزجي ملعقة صغيرة من زيت خشب الصندل مع ماء الورد وضعيها على بشرتك لمدة ساعة، ودلكيه عليها بلطف، وسيخلِّصك المزيج من البشرة الجافة ويضفي النعومة عليها، ويمكنك أن تستخدميه قبل النوم لتضعيه لأطول فترة ممكنة، ومن الأفضل أن تتركيه عليها لمدة اثنتي عشرة ساعة، كما يعمل هذا الزيت على تقشير البشرة، ولكونها تحتاج بين الحين والآخر للتقشير لتتخلصي من الشوائب العالقة بها، فجربي هذه الخلطة لجمالك، امزجي -عزيزتي- القليل من مسحوق خشب الصندل والقليل من مسحوق اللوز وعصير الليمون أو الكركم مع الحليب والعسل، وبعد خلطهم جيدًا افركي بشرتك بالمزيج حتى تحصلي على بشرة متألقة.



يُستخلص زيت الصندل من شجرة خشب الصندل، وهي شجرة دائمة الخضرة، ويُعتبر زيتها من أكثر الزيوت الآمنة عند استخدامها كعلاجٍ عطريٍّ أو عند تطبيقه موضعيًّا، ومع ذلك يجب ألَّا يوضع الزيت المُركّز على البشرة مباشرة؛ حتى لا تتحسَّس، وهناك عدة خلطات بسيطة وفوائد عدة يمكنك أن تحسِّني بشرتك من خلالها، فجربي الخلطات السابقة لجمالك.

تابعي المزيد: كيف تحمين بشرتك من الأجواء الملوثة وكورونا