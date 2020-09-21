من نجحت من النجمات العربيات في اختيار أزياء إيلي صعب؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 سبتمبر 2020 04:45 مساءً - الكثيرات من النجمات العربيات والنساء عامة خيارات الأزياء من المصمم العالمي إيلي صعب؛ وذلك لتميزه في التصميمات الأنيقة وتفرُّده بها، وهو مصمم لبناني برزت موهبته عندما كان في التاسعة؛ حيث صنع الكثير من الفساتين لشقيقاته، وعندما كبر درس الأزياء في باريس، وقدَّم أول مجموعة في كازينو لبنان، وانتقل بعد ذلك إلى باريس وبدأ بتقديم الخياطة الرفيعة والملابس الجاهزة في أسبوع الموضة، ومن ثَمَّ نال استحسان الكثير، وأصبح من خيارات النجمات الأولى. ومن وحي النجمات العربيات نقدم لكِ فيما يلي أبرز خياراتهن من إيلي صعب.

إطلالة فاخرة لـأحلام من إيلي صعب

أحلام

تُعرف الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي باختياراتها المتنوعة للأزياء الفاخرة والأنيقة المناسبة لعمرها ولمجتمعها الخليجي، ومع تنوع مصممي أزيائها اعتمدت أحلام في إحدى حفلاتها فستانًا من توقيع المصمم إيلي صعب، والذي صُمِّمَ باللونين السماوي والفضي، وطُرِّزَ بأسلوب فاخر من الرأس وحتى القدم، ليضفي المزيد من التألق والفخامة على مظهرها، وزُيِّنَ التصميم بذيل من الريش المنسدل من منتصف الأكمام وحتى أطراف الفستان ليخفي المناطق الممتلئة للجسم، ويجذب الأنظار إلى فخامة التصميم، ولتكمل جمال مظهرها اعتمدت أحلام على المجوهرات الفضية البارزة، كخاتم ضخم وقلادة طويلة، وزينت شعرها المموج بقماش سماوي تكسوه التطريزات، ومن الناحية الجمالية لجأت لمكياج العينين السموكي وطلاء الشفاه الزهري.

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هيفاء وهبي بإطلالة أنيقة ومثيرة للجدل بتوقيع إيلي صعب

هيفاء وهبي

تعتمد الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي في مظهرها الأسلوب المثير للجدل والجريء، ومن توقيع إيلي صعب اختارت هيفاء فستانًا مميزًا ولافتًا في حفل زفاف نجله؛ حيث جاء بتصميم مبهر ولامع ومناسب للحفل ولقوامها الممشوق، وصُمِّمَ الفستان باللون الأزرق البحري المكشوف من منطقة الصدر والخصر، وصُمِّمَ بفتحات جانبية في الأسفل، وطُرِّزَ بطريقة أنثوية بسيطة ،واختارت هيفاء مجوهرات مناسبة للفستان، ونسقتها بشكل جيد مع الحذاء، حيث صُمموا جميعًا باللون الفضي بأسلوب فاخر، أما الحقيبة فكانت من درجات الفضي الداكنة. ومن الناحية الجمالية تزينت هيفاء بتسريحة الشعر المجعد والمكياج المرتكز على طلاء الشفاه الزهري.

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خيارات متعددة لـ نانسي عجرم من توقيع إيلي صعب

نانسي عجرم

نانسي عجرم تُعَدُّ من أبرز النجمات المغرمات بتصميمات إيلي صعب، وبكونها أيقونة أسلوب الأزياء الناعمة المعتمدة على الخامات التي تُبرز أنوثتها فقد اعتمدت نانسي أكثر من فستان بتوقيع إيلي صعب؛ جاء الأول باللون الأصفر الهادئ المصمم بقصة منسدلة تضيق من الخصر وتتسع من الأسفل ومصممة بأكمام منسدلة وواسعة بأسلوب مناسب للصيف أو الربيع، وجمَّلت مظهرها بمجوهرات فضية وتسريحة الشعر الويفي مع المكياج الناعم، أما الثاني فكان في مهرجان الأَرز بلبنان، حيث اعتمدت فستانًا أخضر عشبيًّا قصيرًا ومزينًا بتنورة منفوشة ومكسوًّا بالتطريزات الناعمة، وصُمِّمَتْ أكمامه الطويلة بقصة مرفوعة الأكتاف، وزينت نانسي مظهرها بحزام أخضر للخصر ومجوهرات تحمل فصًّا أخضر مع حذاء ذي كعب عالٍ وتسريحة مموجة ومسحوبة للشعر، وأطلت بتصميم آخر من إيلي صعب وهو فستان فيروزي طويل ولامع مصمم بفتحة جانبية للساق، ونسقت لجمالها تسريحة منسدلة ومجوهرات فضية لتمنحها إطلالة مختلفة ومميزة.

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