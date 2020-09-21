بالصور موديلات عبايات أنيقة وواسعة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 سبتمبر 2020 04:45 مساءً - تميزت المرأة الخليجية على مر العصور بارتداء العبايات الأنيقة، ولا سيما السعوديات؛ حيث يحرصن على اختيارها في كل مشاويرهن ومناسباتهن المختلفة. ولمظهر أكثر احتشامًا، برزت مؤخرًا صيحات العبايات الواسعة، وغزت دور الموضة بشكل كبير، وذلك بتصميماتها الناعمة التي تمنحها البهجة والرقي والأناقة. وفيما يلي نلهمك -عزيزتي- بعض الخيارات والنصائح، فطبقيها لتحصلي على مظهر أنيق ومتكامل.



تصميمات العبايات الواسعة

تصميمات العبايات الواسعة



من أفضل الأقمشة المستخدمة لتصميم العباية هو قماش الكريب؛ حيث يسهل عملية التصميم والحركة، كما أنه من الأقمشة الناعمة المريحة للجسم، ويمكن اعتماد عبايات الحرير أيضًا أو العبايات المزخرفة بأشكال بسيطة ومميزة لمظهر أنيق، ويمكنك -عزيزتي- استخدام تقنية الطباعة على القماش لإضافة رسوماتك المفضلة والجميلة للعباية، ولمظهر عصري أنيق اخترنا لكِ عدة موديلات، فيمكنك الظهور بعباية سوداء واسعة، وتزيينها بالأكسسوارات الناعمة لخيار مناسب لكل المشاوير، أو الظهور بعباية سوداء واسعة مزينة من الأطراف بقماش زيتي داكن مع ياقة البليزر الرائجة جدًّا خلال هذا الموسم، أو التأنق بعباية سوداء من قماش الحرير الواسع والمطرز بالجانبين بالفصوص البسيطة، واخترنا لكِ -عزيزتي- عباية سوداء واسعة مزينة بالذهبي في الأطراف بطريقة بسيطة تناسب المناسبات الضخمة أو التجمعات البسيطة، وعباية سوداء مصممة بنقوشات وتطريزات سوداء ناعمة لمظهر بسيط وأنيق، ويمكنك -عزيزتي- اختيار عبايتك بقماش الكتان بالتصميمات الواسعة والألوان المفضلة لكِ.

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نصائح اختيار العباية

كيف تختارين العباءة المناسبة



يمكن للعبايات التي تمَّ اختيارها بعناية أن تصبح جزءًا لا غنى عنه في مظهرك اليومي، ولننصحك باختيار العباية أولًا نذكِّرك بأنه يجب غضُّ النظر عن مدى جمال العباية التي تفضلينها إذا كنتِ تعلمين أن القماش لا يوفِّر لكِ الراحة، فلا تشتريه، بل اعتمدي على تجربة القطع، وتأكدي من أنها تبدو خفيفة وسهلة الحركة عندما تتجولين بها، ولا يجب أن تشعري بعدم الراحة أو الضغط أو الوزن الزائد إلا إذا كنتِ تشترين عباية فاخرة مع الكثير من الزخارف والأحجار عن قصد لتناسب المناسبات الضخمة والحفلات، وتختلف تصميمات وأقمشة العباية بحسب الموسم؛ فللصيف اعتمدي العباية الخفيفة من الشيفون، فستُظهرك بإطلالة مريحة وجيدة المظهر، ولكن في الشتاء ضعي في اعتبارك أنكِ قد ترتدين ملابس أكثر سمكًا تحت العباية، فيمكن أن يكون الخيار الأفضل لفصل الخريف والشتاء هو العباءة الفضفاضة الواسعة، ويمكن تزيينها بواسطة الأزرار أو السحابات والحزام لذوي الخصر المرتفع أو الجسم الممشوق، ولا تنسي اختيار العباية المناسبة للون بشرتك، فإذا كان لون البشرة باردًا أو دافئًا فجرِّبي الألوان الأحادية مثل البيج والأبيض، وإذا كانت بشرتك شاحبة فتجنبي ألوان الباستيل والأبيض، وجربي الألوان الزاهية فهي ستعزز جمالك أكثر، وإذا كان لديك بشرة داكنة فتجنبي ألوان العبايات الجريئة، ولا تترددي في الذهاب إلى ظلال الباستيل، فهي تبدو مذهلة على البشرة الداكنة.



العباية السوداء من أكثر القطع التي لا تبطل موضتها أبدًا، فتستمر على مر العصور والأجيال، ولكن مع تأثُّر مصممي ومصممات العبايات بتيارات الموضة العالمية انكسرت القيود الكلاسيكية وتنوعت قصاتها، ولكن تظل العباية الخليجية الواسعة محافظة على مكانتها وهدفها الأساسي، وهو الحشمة للنساء المسلمات، فيمكنك -عزيزتي- اختيار بعض العبايات التي جمعناها لكِ لإطلالة متماشية مع خطوط الموضة، ومطبِّقة للهدف الرئيسي للعباية.