موديلات فساتين سهرة للقصيرات آخر موضة خريف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 سبتمبر 2020 04:45 مساءً - ضمت عروض الأزياء الجاهزة لموسم خريف وشتاء 2020 - 2021 مجموعة كبيرة من فساتين السهرة التي تساعد في إبراز الطول الفساتين بموديل حورية البحر والفساتين عالية الخصر وتلك المزينة بتطريز عامودي، اختاري من هذه الفساتين للقصيرات ما يكرس لأناقة تجعلك تتفردين بأسلوبك الخاص.



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فساتين سهرة مطرزة بالطول موضة 2020



Oscar de la Renta



اخترنا لكِ من بين مجموعات خريف 2020 فساتين السهرة المشغولة بتطريز على هيئة خطوط عامودية والتي تساعد في إطالة القامة وتنحيفها، أعجبنا الفستان الأزرق طويل الكمين المحبوك بتطريز ناعم يغطي التوب والأكمام ويصل إلى أول الفخذين من توقيع أوسكار دي لا رنتا Oscar de la Renta، أيضًا لفتنا الفستان الأسود المزدان بخطوط ذهبية من مجموعة جيني بيكهام Jenny Packham.



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فساتين سهرة عالية الخصر موضة خريف 2020

Lela Rose

يبدو أن فساتين السهرة المصممة بخصر عالي ستكون نجمة الخريف القادم بلا منازع بعدما هيمنت بشكل ملحوظ على مجموعات خريف وشتاء 2020 - 2021، تألقت عارضة ليلا روز Lela Rose بفستان سيمون بتوب مصمم بكسرات ضيقة تتسع تدريجيًا وصولًا إلى حافة التنورة، كما استحوذت الفساتين الـ V neck على إهتمام المصممين، قدم المصمم اللبناني زهير مراد فستان أرجواني مزود بكاب من الشيفون، كما نرشح للقصيرات الفساتين الناعمة بنصف أكمام من بادجلي ميشكا Badgley Mischka وجي ميندل J. Mendel.

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فساتين سهرة محددة للقامة موضة الموسم

Tadashi Shoji



وجدت فساتين السهرة المحددة للقامة لا سيما تلك المصممة بقصة ذيل السمكة طريقها إلى منصات عروض الأزياء الجاهزة لموسم خريف 2020، أحببنا الفستان الوردي الخالي من التطريز من مجموعة ماركة ماركيزا Marchesa والفستان الأخضر بالأكمام المنفوخة من تاداشي شوجي Tadashi Shoji، توحي هذه التصميمات أن من ترتديها أكثر طولًا مما هى عليه.







فساتين قصيرة للسهرة من مجموعات 2020

Saint Laurent



تعتبر الفساتين القصيرة من القطع التي تناسب قصيرات القامة حيث تبرز طول الساقين، أطلت عارضات سيلين Celine بفساتين مطرزة بالطول مزينة برباط معقود حول العنق، بينما تألقت عارضة سان لوران Saint Laurent بفستان PVC أحمر مميز بالياقة الـ V Neck والقصة الملتفة حول الجسم يمنح من ترتديه إطلالة أنثوية جريئة تبرز طولها وتخفي عيوب الخصر.

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