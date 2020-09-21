شاهدي إطلالات ياسمين صبري في الجيم بأزياء رياضية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 سبتمبر 2020 04:45 مساءً - ياسمين صبري من النجمات التي لا تتخلى عن الرياضة، ولطالما شاركت متابعيها الأوقات التي تقضيها في صالات الجيم، وهي تستعرض رشاقتها، والحركات الصعبة التي تقوم بها، بالإضافة إلى الملابس الرياضية المميزة التي تعتمدها.

واليوم سوف نسلط الضوء أكثر على إطلالات ياسمين صبري في الجيم، بأزياء رياضية مميزة، تلهمكِ وتشجعك على ممارسة الرياضية بثقة أكبر.

ياسمين صبري بالبناطيل الرياضية الملونة

ياسمين صبري بالبناطيل الرياضية الملونة





واحدة من التفاصيل المميزة التي تعتمدها ياسمين صبري، بإطلالتها في الجيم، اختيار البناطيل الرياضية الملونة والضيقة، لسهولة الحركة، وبالوقت نفسه لا تتخلى عن أناقتها التي لطالما عرفت بها، وتنسق معها عادة قميص رياضي من دون أكمام باللون الأسود.

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ياسمين صبري تعتمد على الماركات الرياضية العالمية

ياسمين صبري تعتمد على الماركات الرياضية العالمية





اشتهرت ياسمين بمدى حبها للماركات العالمية لخيارتها المختلفة بالأزياء، ولن نستثني من ذلك الملابس الرياضية، مثل إطلالتها بالبدلة الرياضية من Nike، أو التوب من مجموعات calvin klein.

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ياسمين صبري بإطلالة الـ Army بالجيم

ياسمين صبري بإطلالة الـ Army بالجيم





إطلالتكِ بالجيم تعتبر محفز قوي على ممارسة التمرينات، وهو ما لاحظناه بخيارات ياسمين صبري المختلفة، كالسويت شيرت والبنطلون برسومات الـ Army، مع قبعة الرأس باللون الأحمر، وجوارب رمادية، لإطلالة بسيطة ولكنها ملفتة.

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ماذا عن الإكسسوارات بإطلالة ياسمين صبري في الجيم

ماذا عن الإكسسوارات بإطلالة ياسمين صبري في الجيم





كما ذكرنا أن ياسمين بإطلالات الجيم، لا تعتمد على الكثير من الألوان اللامعة أو النيون، المنتشرة بين الصبايا في الصالات الرياضية، إلا أنها تميل أكثر لدرجات الأسود المختلفة، ولهذا تنسق معها الأحذية الرياضية الملونة بدرجات النيون، مع ربطات الشعر المختلفة بدرجات زاهية.

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