خيارات لأزياء المحجبات في خريف ٢٠٢٠ من سهى

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 سبتمبر 2020 04:45 مساءً - تحرص مدونة الموضة سهى على انتقاء الأزياء الأنيقة بصيحات الموضة المختلفة، وتتميز بتنسيق الأزياء المناسبة لقوامها الطويل، ولخياراتها المحتشمة نقدم لك من وحيها عدة إطلالات مناسبة لفصل الخريف القادم، فاستوحي منها ما يلائم ذوقك.



خيارات خريفية بألوان الباستيل

خيارات خريفية بألوان الباستيل



اجتاحت ألوان الباستيل خطوط الموضة عالميًّا لا سيما في الأزياء، ومن أبرز القطع المناسبة للمحجبات في فصل الخريف تألقت سهى بعدة خيارات، منها قميص أبيض رسمي وبنطال أسود مع بلوزة خضراء بدرجة الباستيل المزين بحزام للخصر، وذلك لإطلالة نهارية عملية مناسبة لمختلف المشاوير، وفي إطلالة أخرى تجملت بعباءة بدرجة الباستيل الأخضر المزين بجيوب وأكملتها بتيشيرت أبيض وبنطال بني ناعم لخيار محتشم مناسب للمشاوير اليومية، وفي الخيار الثالث تجملت بجمبسوت أصفر مزين بحزام للخصر مع معطف أصفر ناعم لإطلالة مناسبة للشابات.

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تنسيقات كاجوال بالقطع البُنية

تنسيقات كاجوال بالقطع البُنية



يعتبر اللون البني من أكثر الألوان المعبرة عن الخريف، لذا استوحينا لكِ -عزيزتي- من مدونة الموضة سهى عدة خيارات محتشمة باللون البني، حيث أطلت ببليزر بني وتنورة سماوية من قماش الساتان، وأكملت تفاصيل إطلالتها بالفضي والسماوي لمظهر مميز أنيق، ولإطلالة محايدة ظهرت ببنطال وبليزر باللون البني مع تيشيرت أبيض وحجاب ونظارة باللون الأسود، وارتدت معطف الكيمونو البني المخطط بالأبيض مع بنطال واسع بذات تصميم المعطف، واعتمدت لتكمل جمال إطلالتها على اللونين البيج والبني لخيار مميز.

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إطلالات باللون البرتقالي للخريف

إطلالات باللون البرتقالي للخريف



يتميز اللون البرتقالي بالجرأة، وهو أحد الألوان الرائجة في موضة خريف ٢٠٢٠، ولأزياء مميزة ومحتشمة اختارت سهى بلوزة من الحرير البرتقالي المزين بالأسود مصممة بأكمام منفوخة بيضاء مع بنطال أسود وحذاء بكعب بني لخيار راقٍ، ونسقت في إطلالة أخرى بنطالاً برتقاليًّا واسعًا مخططًا بالأبيض مع بلوزة بيضاء ومعطف برتقالي طويل مخطط من أطراف الأكمام بالأبيض بطريقة عصرية، وفي الإطلالة الثالثة من هذا اللون تأنقت ببليزر وبنطال باللون البرتقالي مع تيشيرت بني وحجاب بدرجة داكنة من البني لخيار عملي مميز، كما تألقت ببنطال برتقالي وبلوزة بيضاء مع معطف برتقالي طويل مزين بياقة بيضاء مطرزة بالبني، وأكملت تفاصيل الإطلالة بألوان المعطف.