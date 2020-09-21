ملابس محجبات مع البدلات الرسمية لخريف ٢٠٢٠

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 سبتمبر 2020 04:45 مساءً - لم تعد الأزياء الرسمية مقتصرة على البنطلونات الطويلة والقمصان البيضاء، بل أصبحت في تجدُّد دائم مع مواكبة خطوط الموضة في كل عام، ولـ خريف ٢٠٢٠ يمكنك -عزيزتي- اعتماد صيحات البدل الرسمية بالألوان المناسبة لموسم الخريف القادم بكل أناقة وسهولة، ولا سيما للمحجبات؛ حيث توفر لهن الأناقة والحشمة في مختلف الإطلالات اليومية.



موديلات البدل الرسمية مع البلوزات البيضاء

موديلات البدل الرسمية مع البلوزات البيضاء



ابتعدت في الفترة الأخيرة الكثيرات من النساء عن القمصان الرسمية البيضاء واستبدلوها بالبلوزات البيضاء البسيطة والمفعمة بالأناقة وروح الشبابية، ومن أبرز تنسيقات مدوّنات الموضة على حساباتهن في مواقع التواصل الاجتماعي استوحينا لكِ -عزيزتي- عدة تصميمات وتنسيقات أنيقة، ومنها يمكنك ارتداء بلوزة بيضاء مع بليزر وبنطال واسعين باللون البيج، مع حقيبة وحذاء بدرجة ساطعة ومميزة لخيار أنيق ومناسب لفصل الخريف بشكل كبير، أو نسقي بلوزة بيضاء بأكمام طويلة مع بنطال وبليزر بدرجة قوية من البني، وأكملي -عزيزتي- جمال مظهرك بحذاء ذي كعب عصري وحقيبة متوسطة الحجم باللون الأبيض لإطلالة حيادية، أو اختاري البلوزة البيضاء مع بليزر وبنطال باللون البني الجملي، ونسقي تفاصيل الإطلالة بدرجة محايدة.

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خيارات الأزياء الرسمية بألوان الباستيل

خيارات الأزياء الرسمية بألوان الباستيل



تعد ألوان الباستيل من أكثر الألوان الرائجة في هذا الموسم ولعام ٢٠٢٠ و٢٠٢١، لذا يمكنك -عزيزتي- اعتماد هذه الألوان في فصل الخريف القادم، كتنسيق بليزر من درجة الزهري الباستيل مع بنطال مرتفع الخصر وبلوزة ناعمين باللون البيج، واعتماد أكسسوارات الإطلالة باللون الأبيض، أو تأنقي ببليزر بنفسجي من درجة الباستيل الناعم مع بنطال أزرق بدرجة مميزة، وأكملي تفاصيل الإطلالة باللون الأبيض، كما يمكنك التزين ببليزر وبلوزة بدرجة الباستيل البنفسجي، وتزيينهما ببنطال أبيض واسع بقصة مميزة، وننصحك باختيار بليزر وبنطال بدرجة باستيل واحدة كالأخضر مثلًا، وتنسيقها مع بلوزة بيضاء أو سوداء لخيار أنيق ومناسب لأجواء الصباح.



تنسيقات البدل بالألوان الخريفية الساطعة



برزت خلال موضة خريف هذا العام الألوان الساطعة بالأسلوب المميز، ولتطبيق هذه الموضة بالبدلات يمكن أن تُطِلِّي ببنطال أبيض مع بليزر زيتي وبلوزة صفراء، وتنسيق الأكسسوارات بدرجات القطع الأساسية لخيار أنيق وبسيط، أو الظهور ببليزر أبيض وتيشيرت أبيض مزين بالرسوم مع بنطال أحمر مصمم بقَصَّة واسعة في الأسفل؛ لمَنْحِك إطلالة جذابة وأنيقة.



البدل الرسمية من الصيحات التي لا تختفي موضتها أبدًا، وتظل دومًا موجودة في عروض الأزياء لكل موسم، وفي أزياء خريف ٢٠٢٠ برزت البدل بشكل كبير، ولأنها من أكثر القطع المواكبة للمحجبات، استوحينا لكِ -عزيزتي- من مدونات الموضة أبرز الخيارات، فتألقي على غِرَارِهِنَّ.

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