قانوني يوضح عقوبة فتاة صورت خطيبها السابق بـ"قميص نوم": هتك عرض يصل للحبس 20 عاما

علاقات و مجتمع

شهدت الساعات الماضية واقعة مثيرة، وذلك بعد أن أقدمت فتاة على تصوير خطيبها السابق في أوضاع مخلة، بعد الاعتداء عليه وإجباره على ارتداء قميص نوم.

ووقعت الحادثة كرد فعل وانتقام للفتاة من خطيبها، بعد فسخه للخطبة فاتفقت مع شقيقيها على استدراج خطيبها السابق واحتجازه داخل مسكنهم الكائن بمنطقة الطالبية في الجيزة، وقموا بفعلتهم دون الالتفاف لعقوبة ذلك.

Advertisements

من جهته، قال الدكتور نبيل سالم، أستاذ القانون العام، إن ما حدث مع المجني عليه صورة من صور هتك العرض، حيث أن إجبار شخص على فعل شيء دون إرادته يندرج تحت بند هتك العرض.

وأكد أستاذ القانون العام لـ "هُن" أن الفتاة أمام جناية عقوبتها السجن المشدد التي تبدأ من 3 سنوات وتصل لـ 20 عامًا.

يذكر أن المجني عليه قال أمام شرطة مباحث الطالبية، أنه فوجئ باتصال من شقيق خطيبته يطلب منه الحضور إلى المنزل لإعطائه الشبكة التي تقدم بها لخطبة شقيقته، مضيفاً أنه عندما دخل إلى المنزل، طلبوا منه العودة إلى شقيقته مرة آخرى في حضورها وشقيقها الآخر، وعندما رفض قاموا بضربه في أماكن حسّاسة وتجريده من ملابسه وإجباره على ارتداء قميص النوم، وقامت شقيقتهم بتصويره.

وبمواجه الجناة اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وأخطرت النيابة للتحقيق.