ريهام سعيد تهاجم الجمهور بعد إزالة "تاتو الحواجب": بتبوظوا وشوش الفنانين

علاقات و مجتمع

أعلنت الإعلامية ريهام سعيد، إزالة تاتو الحواجب، من منطلق العودة للطبيعة حسب تعبيرها.

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ونشرت الإعلامية مقطع فيديو من داخل إحدى عيادات التجميل، وهي تقوم بخطوات الإزالة.

وقالت ريهام خلال مقطع الفيديو الذي نشرته عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"،: "الحمد لله بتبقوا أنتو السبب، سبب بوظان وشوش الناس أو الممثلين، بيبقوا عايزين يرضوكم بأي طريقة، وبتقعدوا تقولوا لهم أنتو كبرتم بصوا حاطين إيه في وشكم، فإحنا أو مش إحنا بصراحة، ناس تانية عشان أنا مبيهمنيش، بتحاول تجود على أد ما تقدر في الموضوع".

وأضافت خلال المقطع، أنها لجأت لفكرة تاتو الحواجب بعد قراءة تعليقًا منذ أسبوعين أخبرتها صاحبته أن حاجبيها خفيفين فقررت أن تعمل التاتو ثم تراجعت عن الفكرة، لأنها فضلت أن تتجه للطبيعة دون تصنع، حتى ولو كبرت في العمر لأنه أمر يخصها وحدها.

وكانت قد أثارت ريهام سعيد الجدل حول خضوعها لعمليات تجميل، وذلك بعد نشرها صورة جديدة أظهرت تغير ملامحها، فعلق متابعيها "نفختي شفايفك أوي"، و"زي القمر وحلوة.. بس بلاش عمليات تجميل"، و"ليه بتعملوا كده في نفسكم".