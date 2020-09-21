الامارات | فنانون ومثقفون ينعون الفنان الإماراتي محمد الحمر

شكرا لقرائتكم خبر عن فنانون ومثقفون ينعون الفنان الإماراتي محمد الحمر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نعى عدد كبير من الفنانين والإعلاميين الفنان الإماراتي محمد الحمر، أحد مؤسسي مسرح الشارقة الوطني. والذي توفي أمس الأحد. وفور إعلان زوج ابنته محمود السهلاوي الخير عبر حسابه على "تويتر"، غرد الإعلامي يعقوب الروسي: "انتقل الى جوار ربه الوالد والصديق محمد الحمر عضو مسرح الشارقة الوطني ". داعيا له بالمغفرة ولأهله بالصبر والسلوان. وكتب الدكتور عبد العزيز المسلم: "الأخ الكبير والصديق العزيز محمد الحمر غادرنا اليوم الى دار الحق، ندعو الله له بالرحمة والمغفرة، انا لله وانا اليه راجعون، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، والهم اهله ومحبيه الصبر والسلوان".

كما نعاه الفنان الدكتور حبيب غلوم عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب: "الفنان القدير محمد الحمر أحد مؤسسي الحركة المسرحية في مسرح الشارقة الوطني في ذمة الله.. نسأل المولى القدير أن يرحمه ويغفر له ويسكنه الفردوس الأعلى ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكتب الفنان أحمد عبد الرازق: "إنا لله وانا اليه راجعون، انتقل الى جوار ربه صديقنا واخونا الفنان محمد الحمر عضو مسرح الشارقة الوطني، رحمك الله يا اخوي محمد ، وعزائنا للوسط الفني الاماراتي".

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