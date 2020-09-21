زوجة لاعب الزمالك توجه رسالة غامضة: كفاية قلة أصل

علاقات و مجتمع

شاركت إيمان عادل زوجة مدافع الفريق الأول، لكرة القدم بنادي الزمالك محمود علاء، رسائل غامضة، عبر حسابها الرسمي على خاصية "أستوري" بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، دون توضيح أسبابها.

"قبل ما تسمع عني أسمع مني، ماتبقاش زي كيس الزبالة، كل من هب ودب يعبيه".. تلك هى الرسالة الأولى التي شاركتها زوجة لاعب الزمالك، لتعقبها برسالة آخرت تضمنت: "كفاية حب تصنع.. كفاية حوارات.. كفاية قلة أصل.. كفاية كلام علينا من ورانا.. كفايا عك"، معلقةً عليها: "كفايا يا منافقين".

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يشار إلى أنه في إبريل الماضي، أعلنت إيمان عادل عن انتظارهما لاستقبال مولودهما الثاني بطريقة غير مباشرة، حيث نشرت عبر خاصية "الاستوري" على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة تعبيرية لسيدة حامل، مُرفقة بآية قرآنية: "حملته أمه وهنًا على وهن"، مُعلقة: "يارب هون".

الجدير بالذكر إن محمود علاء متزوج من 2016، ولديه طفلة واحدة.