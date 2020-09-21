صور.. بدر خلف يثير الجدل مجددا بارتداء الحجاب وعباءة نسائية: تربينا على الحشمة

علاقات و مجتمع

عاد خبير التجميل الإماراتي بدر خلف لإثارة الجدل والتساؤلات حول رغبته في التحول الجنسي إلى أنثى، عقب ظهوره بإطلالة أنثوية، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

اعتمد "خلف" على تطبيق "فيس آب" لتحويل مظهره إلى أنثى، مع ارتداء حجاب يظهر شعره بني اللون، مرتديا عباءة نسائية متعددة الألوان، معلقًا: "ما هزنا انفتاح ولا تطور.. تربينا على الحشمة والستر".

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد آلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "أنت بقيت ست خلاص ولا لسة"، و"خايف أقول ربنا يهديك فتتحجب"، و"زعلان عليك فعلا"، و"لون شعرك أحلى من حياتي".

في 4 سبتمبر الجاري، ظهر "خلف" بشعره البني اللامع متوسط الطول، فيما تكفل التطبيق بوضع مكياج له وإخفاء الشارب، معلقًا: "إحنا بنات عتيبه لاجت الشدايد.. نرمي ثياب الدلع ونلبس شماغ".

"هن"، رصد أبرز المعلومات عن بدر خليفة خلال النقاط التالية:

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- ولد في الإمارات العربية المتحدة.

- عمل في المجال الإعلامي من خلال شبكة قنوات "دبي تي في".

- ترك العمل الإعلامي واتجه إلى العمل كـ"خبيرة تجميل".

- يتابعه ما يقارب الـ700 ألف شخص على صفحته على موقع فيس بوك.

- يقدم وصفات العناية بالبشرة للفتيات من خلال قناته الرسمية على "يوتيوب"، فضلا عن حسابه على "فيس بوك".

- أثار الجدل مؤخرا بظهوره بمظهر أنثوي، من خلال وضع المكياج "سموكي"، فضلا عن استعراض شعره متوسط الطول.

- "كيكة" هو الاسم الذي يطلقه الإعلامي الإماراتي، وأحد مشاهير سوشيال ميديا، بدر خلف، على نفسه، في إشارة منه لبشرته التي يصفها بطبقات الكيك، خلال نقله للفتيات نصائح الحفاظ على البشرة والجلد، والشعر.