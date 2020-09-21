نقاب وكمامة وسجادة صلاة.. إطلالات سما المصري خلال محاكمتها في "التحريض على الفسق"

لايف ستايل
على غير العادة، أطلت الفنانة سما المصري بأزياء محتشمة، داخل أروقة المحاكم، أثناء حضورها جلسات محاكمتها من التهم المنسوبة إليها، وعلى رأسها التحريض على الفسق والفجور عبر منصات التواصل الاجتماعي.
"هن" رصد ملابس سما المصري خلال جلسات المحاكمات في الفقرات التالية.
ملابس السجن وسجادة الصلاة
منذ قليل، ظهرت المتهمة مرتدية ملابس السجن البيضاء وكمامة طبية، فضلًا عن إمساكها بمصحف وسجادة صلاة، داخل مقر المحكمة الاقتصادية، لحضور جلسة النطق بالحكم عليها بتهمة التحريض على الفسق والفجور بصناعة 5 فيديوهات مخلة بالآداب العامة، في القضية التي أقامها المحامي أشرف فرحات، مؤسس حملة "خليها تنضف".
حجاب وكمامة طبية
في 7 سبتمبر الجاري، أطلت المهتمة بكمامة طبية وحجاب وملابس السجن البيضاء، في المحكمة الاقتصادية، لحضور جلسة الحكم في الاستئناف المقدم منها على حبسها 3 سنوات في قضية التحريض على الفسق.
نقاب فضفاض
وفي 6 يونيو الماضي، حاولت "المصري" أن تتوارى خلف نقاب فضفاض من أعين الإعلام، داخل محكمة الجنح الاقتصادية، خلال جلسة النطق بالحكم في تهمة التحريض على الفسق، عقب وصولها من محبسها بسجن القناطر.
يشار إلى أن المحكمة الاقتصادية استمعت في جلسات سابقة، للمحامي أشرف ناجي، دفاع سما المصري، والذي قدّم صورة مما تم في القضية 410 لسنة 2020، وهي القضية التي عوقبت فيها المتهمة بالحبس 3 سنوات بتهمة التحريض على الفسق، وخُففت العقوبة إلى سنتين فقط.
ونسبت النيابة العامة للمتهمة، ارتكاب جرائم التحريض على الفسق والاعتداء على قيم المجتمع، في البلاغ المقدم ضدها من المحامي أشرف فرحات، وتضم أحراز القضية 5 فيديوهات مخلة بالآداب العامة، ظهرت خلالها المتهمة تؤدي حركات راقصة، وترتدي ملابس تبرز مفاتنها.
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