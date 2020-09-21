"الوصايا العشر" لتجنب أمراض العين والصدر في فصل الخريف

صحة

ساعات قليلة تفصلنا رسميا عن انتهاء فصل الصيف وبداية فصل الخريف والذي يعتبر أكثر الفصول التي تتميز بالأمراض سواء كانت حساسية صدر أو عين أو جلدية أو أطفال.

وقدم الدكتور كارم محمود استشاري أمراض العيون، بعض النصائح التي يجب أن ينفذها مرضى حساسية العيون، خصوصًا إذا سبق وتعرض الشخص للمشكلات الموسمية.

وأكد استشاري أمراض العيون، أنه في البداية لابد من تجنب التعامل مع النباتات سواء بالتنظيف أو التواجد في مكان به الكثير من المزروعات، حتى لا تدخل في العين حبوب اللقاح التي تؤدي إلى إحمرار العين، وسهولة تكوين أكياس دهنية، أو التهاب القرنية الفطرية.

وأضاف كارم، أنه يفضل ارتداء نظارات بشكل مستمر خارج المنزل للتقليل من مشكلات العين ودخول الأتربة بها، واستبدال العدسات اللاصقة بالنظارات الطبية.

واشار استشاري أمراض العيون، لضرورة غسل العين بماء فاتر من وقت لآخر؛ للتأكد من ترطيب العين، ويمكن استخدام قطرات الدموع الصناعية، بعد استشارة الطبيب.

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نصائح طبية لتجنب التعرض لحساسية الصدر في الخريف

أما عن الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الصدر، ففصل الخريف يعد موسم الأمراض لهم؛ نظرا لتقلبات الجو المفاجئة سواء هواء بارد أو حار أو مليء بالأتربة، حيث قدم الدكتور أحمد عبدالعال أخصائي أمراض الصدر، بعض النصائح التي يجب الالتزام بها للتقليل من مشكلات الخريف، ومنها:

- يفضل ارتداء الكمامات طوال فترة الوجود خارج المنزل.

- الاستنشاق على الأقل 5 مرات بالماء الفاتر، أو محلول الملح، بخلاف الوضوء لتجنب استنشاق الهواء المليء بالأتربة.

- يجب تناول مصل الأنفلونزا المتوافر في الصيدليات، أو بعض عيادات الأطباء أو المصل واللقاح، فهو يساعد على تجنب نزلات البرد الموسمية التي تستمر طوال فصل الخريف وأحيانا تصل لفصل الشتاء.

- غسل الأيدي والوجه من حين لآخر لتجنب تراكم الأتربة عليها.

- النوم بشكل كافٍ لمدة لا تقل عن 8 ساعات يوميا، حتى يستطيع الجسم مقاومة الأمراض.

- تناول الأدوية التي تزيد من مناعة الجسم بحسب وصف الطبيب.

- النوم على مفروشات قطنية، لتجنب إثارة الأنف أثناء النوم.