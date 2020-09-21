مسلمة تشرف على زواج سيدتين مثليتين بمدريد: هناك دائما وقت للحب

علاقات و مجتمع

في واقعة قد تكون الأولى من نوعها، أشرفت سيدة مسلمة على زواج سيدتين مثليتين بصفتها نائب عمدة مدريد.

ونشرت السياسية الإسبانية المغربية الأصل ميسون دواس، صورة لها وهي تشرف على الزواج، وذلك عبر حسابها الرسمي في "تويتر".

Advertisements

ولم يمنع دواس كونها مسلمة ومحجبة من الإشراف على الزواج المثير للجدل، رغم أن الدين الإسلامي يحرم المثلية الجنسية.

وغردت دواس قائلة على هذا الحدث: "على الرغم من الصعوبات التي نعيشها، هناك دائما وقت للحب".

وميسون هي دكتورة في الفيزياء وتعتبر أول سيدة مسلمة تنتخب لعضوية مجلس مدريد، وهي من مواليد مدينة غرناطة من أبوين مغربيين، وكان والدها محمد دواس قبل وفاته يعمل أستاذا للرياضيات، وكان يساعد المسلمين الشباب على الاندماج في المجتمع الإسباني.

ودواس سياسية وناشطة مجتمعية، مهتمة بالتكنولوجيا والابتكارات العلمية وتعمل وتدير شركات في هذا المجال.

وتعمل دواس كمستشارة في منظمات عديدة لإدارة وتخطيط الأنظمة البيئية، كما أنها عضو في إدارة فعاليات مسرّعات الأعمال الأوروبية، وعضو في العديد من مؤسسات المجتمع المدني.