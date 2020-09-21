خبيرة تجميل تقدم موضة المكياج لشتاء 2020: استعمال اللون الدراقي

لايف ستايل

تحدثت خبيرة التجميل خلود الشمري، عن موضة المكياج للفتيات خلال فصلي الخريف والشتاء 2020-2021، والذي يعتمد هذا العام على إبراز ملامح الوجه بطريقة طبيعية، للحصول على مظهر مثالي وجذاب.

وقدمت "الشمري"، خلال حديثها لـ"هن"، مجموعة خطوات للحصول على مكياج مثالي أثناء فصلي الخريف والشتاء:

- وضع غسول باللون الدراقي "بينك القاتم الذي يميل للبرتقالي" على شفتيك.

- وضع طبقتين من الماسكارا السوداء على الرموش لتطويلها وتكثيفها.

- الاعتماد على القليل من ظل الجفون، مع وضع خط رفيع أعلى العينين بالآيلاينر.

- وضع لمسة خفيفة من أحمر الخدود، مع الاعتماد على لون هادئ.

Advertisements

- استعمال "بلاش" باللون الدراقي على الوجنتين.

- وضع الهلايتر المضئ فوق عضمة الخد.

- يجب وضع ظلال مناسب باللون البيج الفاتح في وسط الجفن العلوي.

- يجب وضع الظلال الذهبية في زاوية العين الداخلية وسط الجفن السفلي بفرشاة صغيرة.

- يجب الرسم من زاوية العين الداخلية بخط رفيع جدا يوازي الرموش العلوية.

- تحديد العينين عند خط الرموش السفلية بكحل باللون البنفسجي.

- تحديد الحواجب بلون قريب من لون الشعر.