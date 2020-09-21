كتب: هن - 08:53 ص | الإثنين 21 سبتمبر 2020

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة عمل مكرونة بالخضار، وذلك من خلال برنامجها "على قد الإيد" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من الوجبات السهل تحضيرها في المنزل، بخطوات بسيطة، كما أن المكرونة من الأكلات المفضلة بالنسبة للكثيرين ويفضلون تناولها. تعرفي على طريقة عمل مكرونة بالخضار في التقرير التالي: مقادير عمل مكرونة بالخضار مكرونة مسلوقة. طماطم. كوسة. Advertisements جزر. ثوم. بصل. زيت. جبنة مبشورة. طريقة عمل مكرونة بالخضار يشوح الخضار في الزيت ثم يضاف الثوم والبصل. يتبل الخليط بالملح والفلفل. ثم تضاف المكرونة وتقلب جيدا وتقدم .

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