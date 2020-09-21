كيف تتعامل السيدة مع زوجها "عديم التقدير"؟.. استشاري علاقات أسرية يجيب

علاقات و مجتمع

دقائق معدودة على انقضاء يوم تقدير الزوجة، الذي يصادف 20 سبتمبر، وسط شكوى الكثير من السيدات من عدم اهتمام أزواجهن بهن، ما يشعرهن بالإحباط والضيق، متسائلات عن كيفية التعامل في ذلك الموقف.

وبدوره، قال الدكتور محمد هاني، استشاري العلاقات النفسية والأسرية، لـ"هن"، إنه يوجد نوعان من الرجال فيما يخص تقدير الزوجات، "هما الراجل اللي مش بيعرف يعبر عن مشاعره، واللي بيتعمد إنه يعمل كده"، موضحًا إنه يصعب تغيير النوع الأول من الرجال، ويفضل أن تحاول النساء التعايش معه، "أما النوع التاني، فده عنده مشكلة كبيرة، وهيوصل مراته إنها تنفجر وتمشي".

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وقدم "هاني" نصائح للتعامل مع الأزواج "عديمي التقدير"، خلال النقاط التالية.

1- يجب أن ترتب المرأة أفكارها، وتتذكر المواقف التي أزعجتها، وشعرت خلالها بعد التقدير

2- اختيار وقت مناسب للحديث مع الزوج فيما تضجر منه السيدة، متجنبة أوقات انشغاله، "ولازم تتكلم معاه أول بأول، مش تستني لما تحصل مواقف كتير وتنفجر".

3- تطالبه بتغييرات منطقية وممكنة ويسهل تحقيقها في حدود قدرات زوجها.