صور.. "السلطانة هيام" مثيرة للجدل دائما: حمل بدون زواج وفساتين بلا بطانة

علاقات و مجتمع

تستمر الفنانة التركية مريم أوزرلي، المعروفة إعلاميا بين العرب باسم "السلطانة هيام"، بإثارة الجدل، عقب تصريحاتها بخصوص حملها بدون زواج، خلال حديثها مع صحيفة Hürriyet.

ورفضت "مريم" الإفصاح عن اسم والد الطفلة، وأضافت أنه يحمل الجنسية الأمريكية الجنسية، معربة عن انزعاجها من الانتقادات الموجهة لها، قائلة إنه لا يحق لأحد أن يحكم على الآخرين، هذا خطأ، مؤكدة أنها ممتنة لكل ما عاشته وتشكر الله على كل شيء، وأن كل ما يقال الآن لا يؤثر عليها.

وهذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها "السلطانة هيام" الجدل، حيث سبق أن فعلت ذلك بسبب إطلالاتها، ورصد "هن" أبرز تلك الإطلالات خلال الفقرات التالية.

إطلالة جريئة بدون ملابس

ظهرت "أوزرلي" بدون ملابس، تكسو الورود صدرها، مع اختيارها تسريحة شعر انسيابية، ومكياج بسيط، في إطلالة جريئة حصدت ما يزيد على 300 ألف تسجيل الإعجاب، ومئات التعليقات بين الإعجاب والانتقاد.

خلال حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي في دورته الـ72 بالعام الماضي، أطلت "مريم" بفستان فاتح اللون دون أكتاف، مزين بكم هائل من النقوش الصغيرة، فضلًا عن أنه شفاف ودون بطانة، ويكشف عن تفاصيل جسدها، من توقيع دار الأزياء العالمية Esthere Maryline World.

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وأثناء المهرجان نفسه، لفتت الأنظار بارتدائها فستانا دون بطانة أيضا، "أوف شولدرز" يجمع اللونين الأحمر والأسود، توقيع دار الأزياء العالمية Vassilis Zoulias.

نشرت "السلطانة هيام"، صورا لها بشعر "بمبي"، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مع اقتراب الاحتفال بعيد الحب في فبراير الماضي.

وكانت "أوزرلي" أعلنت عن حملها في الشهر الخامس، لافتة إلى أنها تنتظر قدوم طفلة ثانية، في شهر يناير المقبل.