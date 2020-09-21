علامتان تحذيريتان في الوجه تدلان على نقص فيتامين هام في الجسم

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

يعد نقص فيتامين B12 أكثر شيوعا مما يعتقده الكثيرون، ويمكن أن يكون مسؤولا عن مجموعة متنوعة من الأمراض الصحية التي قد يعاني منها المريض.

ويعد انخفاض مستويات فيتامين B12 وانخفاض مستويات الحديد من أسباب فقر الدم. ويحدث فقر الدم عندما لا يكون لديك ما يكفي من خلايا الدم الحمراء السليمة، لحمل الأكسجين الذي تحتاجه حول جسمك. وعندما يتطور فقر الدم لأول مرة، يمكن أن تتمثل الأعراض في فقدان الشهية والإمساك والصداع والتهيج وصعوبة التركيز، وفقا لروسيا اليوم.

ومن المؤشرات الرئيسية الأخرى على أن مستويات B12 منخفضة، الألم في الوجه وتغير اللون.

ويعد الفيتامين مهما في الجسم وله العديد من الوظائف الحيوية، بما في ذلك تكوين الحمض النووي وخلايا الدم الحمراء.

ويمكن أن يؤدي نقص فيتامين B12 إلى فقر الدم. وعادة ما يتطور تدريجيا ولكنه قد يتفاقم إذا لم يتم علاجه. وعندما يكون هناك نقص، يمكن أن يؤثر بشكل كبير على صحة الشخص.

وتحدث أوجه القصور عندما تكون مستويات فيتامين B12 منخفضة للغاية، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى ألم في الوجه.

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وقالت منظمة مرضى الغدة الدرقية إن آلام الوجه، التي عادة ما تكون في جانب واحد فقط من الوجه في كل مرة، هي أحد أعراض نقص فيتامين B12.

وتابعت: "هذا الألم يختلف كثيرا لدرجة أنه سيكون من الصعب وصف كل الاحتمالات. ويمكن أن يكون ألما خفيفا في عظم الخد أسفل العين مباشرة. ويمكن أن يكون أيضا ألما حادا في الجبهة، ينزل أحيانا من فروة الرأس إلى حافة الأنف بالعين. ويمكن أن يكون هذا الألم شديدا، ولكنه عادة ما يكون عابرا."

وهناك علامة أخرى على وجه الشخص تحذر من نقص فيتامين B12، وهي ملاحظة لون باهت.

ويرجع سبب التغير اللوني في الوجه، إلى افتقار الجسم إلى فيتامين B12 الأساسي، ما يسبب مشاكل في إنتاج خلايا الدم الحمراء في الجسم.

لذا، لا يوجد لدى الشخص الكثير من خلايا الدم الحمراء المنتشرة في جميع أنحاء الجسم، وسيظهر الجلد شاحب اللون.

وتعني هشاشة هذه الخلايا أيضا أن العديد منها يتحلل، ما يتسبب في زيادة البيليروبين، وهو مادة ذات لون أحمر أو بني قليلا ينتجها الكبد عندما يحطم خلايا الدم القديمة.