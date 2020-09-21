فيديو.. منى إش إش تثير الجدل في خطبة ابنتها.. ومتابعون: "كورونا بتضحك"

علاقات و مجتمع

مقطع فيديو قصير، لا يتجاوز الدقيقة الواحدة، نشرته منى إش إش طليقة الفنان ماجد المصري، يتضمن مشاهد من احتفالها بارتباط ابنتها ماهيتاب برجل الأعمال مصطفى القاضي، في حفل حاشد بفندق شهير بالتجمع الخامس، بعد أسابيع من تعافي الأم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

المادة المصورة، تضمنت وجود عدد كبير من أصدقاء العروسين ووالدتها، دون اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس التاجي، حيث لم يتلزم الحضور بالتباعد الاجتماعي أو ارتداء كمامات وقائية.

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ورقص الجميع على أغنية الفنان محمد رمضان "يا حبيبي"، وظهرت العروس خلال احتضان والدتها وتقبيلها، قائلة: "بحبك يا منمن".

وعلقت "إش إش" على مقطع الفيديو، قائلة: "احتفلت مع أولادي وأصحابهم في فندق بالتجمع بقراءة الفاتحة.. عروستي بنوتي الحلوة ماهيتاب، وعريسها الغالي مصطفي قاضي، ربي يبارك ويتمم لكم على خير، عقبال عندكم حبايب قلبي".

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد آلاف المشاهدات والتعليقات، أبرزها: "زعلت لما ملقتكيش في حفلة الخطوبة مع طليقك ومراته"، و"ربنا يسعدكم"، و"كنت بسأل نفسي ليه مظهرتيش مع بنتك، رغم إنها رقصت مع مرات أبوها"، و"إيه كل الناس دي.. كورونا بتضحك دلوقتي".

واحتفل الفنان ماجد المصري، بخطوبة نجلته الكبرى ماهيتاب، على رجل الأعمال مصطفى القاضي، وذلك في حفل اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين، مشاركًا صورة لابنته والقاضي معلقًا عليها: "تم بحمد الله خطوبة ابنتي ماهيتاب ومصطفي القاضي وعقبال عندكم جميعا".