طريقة عمل النوجه في المنزل

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تفضل العديد من ربات البيوت صناعة "النوجه" في المنزل، لضمان جودتها، في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا، للاستمتاع بمذاقها المميز.
وفيما يلي خطوات إعداد النوجه في المنزل، على طريقة الشيف نرمين هنو، التي قدمتها خلال برنامجها "زي السكر" المذاع على "سي بي سي سفرة".
مقادير النوجه
- عسل.
- ربع كوب سكر.
- سمسم محمص.
- كوب لوز محمص بقشره.
- بشر برتقال.
طريقة تحضير النوجه
1- يوضع العسل مع السكر على النار، ويترك الخليط حتى يذوب.
2- يضاف السمسم واللوز ويقلب على النار حتى يتحول لون العسل.
3- يُفرد فوق صينية مجهزة بورق زبدة وتترك حتى تصبح دافئة ثم تقطع.
4- تترك حتى تبرد.
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