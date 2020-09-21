الامارات | التهاب الأوتار.. انتبهوا إلى الحركات الخاطئة

شكرا لقرائتكم خبر عن التهاب الأوتار.. انتبهوا إلى الحركات الخاطئة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعد التهاب الأوتار من المتاعب الصحية المزعجة، التي قد تجبر المرء على التوقف عن ممارسة الرياضة لفترة طويلة. وأوضح طبيب العظام واختصاصي الطب الرياضي الألماني، الدكتور آكسيل كلاين، أن التهاب الأوتار له أسباب عدة، منها الحركات الخاطئة أو التحميل الزائد أو ارتداء حذاء خاطئ، كما قد يكون الالتهاب مرافقاً لأمراض أخرى كالسِمنة المفرطة أو التهابات أخرى. ويمكن مواجهة متاعب الأوتار بواسطة التبريد، ووضع الضمادات المحتوية على مراهم، إلى جانب الابتعاد عن التحميل على موضع الالتهاب.

ولتجنب الإصابة بالتهاب الأوتار يتعين على المرء عدم المبالغة في ممارسة الرياضة، مع مراعاة ارتداء حذاء رياضي مناسب، فضلاً عن العمل على إنقاص الوزن.

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