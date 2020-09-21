الامارات | «تعظيم سلام».. لعودة نجاة الصغيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن «تعظيم سلام».. لعودة نجاة الصغيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعود النجمة العربية نجاة الصغيرة للساحة الغنائية بعد فترة غياب بأغنية وطنية تحمل عنوان «تعظيم سلام» من ألحان صلاح الشرنوبي، وتوزيع يحيى الموجي، تحيي فيها الجيش المصري، وتقول كلماتها: «تعظيم سلام.. لجيش بلادي.. خير جنود الأرض.. دولا حماة العرض.. دولا ولادنا.. وحمى بلادنا.. جوه قلوبهم فرض.. دولا ع الجبهة وحوش.. جيش بيساوي جيوش.. اللي يفكر يوم يعادينا يبقى ميعرفهوش.. تعظيم سلام.. لجيش بلادي. محروسة بيه بلادي».

وقال الموسيقار الشرنوبي في تصريحات صحافية إن «الأغنية كانت ستقدم منذ عامين، لكن لظروف خاصة بالفنانة القديرة نجاة تم تأجيلها، لكنها في وقت قريب جداً ستسجلها النجمة الكبيرة نجاة، قيثارة الغناء، لطرحها في أقرب وقت». وكانت نجاة اختارت أن تكون عودتها للساحة الفنية في 2016 بعد نحو 10 سنوات من الغياب، من خلال عمل فني مُتكامل يحمل كلمات الشاعر الراحل عبدالرحمن الأبنودي، ونغمات الموسيقار الكبير طلال، في أغنية «كل الكلام» التي وزعها موسيقياً يحيى الموجي وأخرجها تلفزيونياً هاني لاشين.

وتعتبر نجاة الصغيرة من أشهر المطربين خلال فترة الخمسينات والستينات من القرن العشرين، وهي شقيقة الفنانة الراحلة سعاد حسني، ومن أشهر أفلامها «الشموع السوداء» مع صالح سليم، و«ابنتي العزيزة» من بطولة رشدي أباظة، و«7 أيام في الجنة» مع حسن يوسف.

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أغنية وطنية للجيش المصري من توزيع الموجي.

نجاة من أشهر مطربي الخمسينات والستينات من القرن العشرين.

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