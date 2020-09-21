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الامارات | معرض يحتفي بمبدع الرسوم المتحركة هاياو ميازاكي

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لوس أنجلوس - د.ب.أ 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن معرض يحتفي بمبدع الرسوم المتحركة هاياو ميازاكي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت إدارة متحف أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة في لوس أنجلوس أنها ستدشن المتحف، في أبريل المقبل، بمعرض لتكريم الفنان الياباني، هاياو ميازاكي، الذي يعد أحد أشهر مخرجي ورسامي الرسوم المتحركة في العالم.

وإلى جانب عروض الأفلام، هناك أكثر من 300 معرض تضم رسومات وأشكالاً وملصقات من أعمال المبدع الياباني البالغ من العمر 79 عاماً.

يشار إلى أن هاياو ميازاكي فاز بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة عن فيلم المخطوفة (Spirited Away) عام 2002.

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ومن أبرز أعماله أيضاً: «الأميرة مونونوكي»، و«جاري توتورو»، و«قلعة في السماء»، و«قلعة هاول المتحركة»، و«ناوسيكا أميرة وادي الرياح».

300

معرض تضمّ رسومات وأشكالاً وملصقات من أعمال الفنان الياباني.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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