الامارات | معرض يحتفي بمبدع الرسوم المتحركة هاياو ميازاكي

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شكرا لقرائتكم خبر عن معرض يحتفي بمبدع الرسوم المتحركة هاياو ميازاكي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت إدارة متحف أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة في لوس أنجلوس أنها ستدشن المتحف، في أبريل المقبل، بمعرض لتكريم الفنان الياباني، هاياو ميازاكي، الذي يعد أحد أشهر مخرجي ورسامي الرسوم المتحركة في العالم.
وإلى جانب عروض الأفلام، هناك أكثر من 300 معرض تضم رسومات وأشكالاً وملصقات من أعمال المبدع الياباني البالغ من العمر 79 عاماً.
يشار إلى أن هاياو ميازاكي فاز بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة عن فيلم المخطوفة (Spirited Away) عام 2002.
ومن أبرز أعماله أيضاً: «الأميرة مونونوكي»، و«جاري توتورو»، و«قلعة في السماء»، و«قلعة هاول المتحركة»، و«ناوسيكا أميرة وادي الرياح».
300
معرض تضمّ رسومات وأشكالاً وملصقات من أعمال الفنان الياباني.
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