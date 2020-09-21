الامارات | «جمعة الماجد»: ورشة افتراضية عن «المكتبات في السيرة الذاتية»

شكرا لقرائتكم خبر عن «جمعة الماجد»: ورشة افتراضية عن «المكتبات في السيرة الذاتية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّم مركز مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في دبي ورشة علمية افتراضية عن بعد، بعنوان «المكتبات في السيرة الذاتية»، قدمتها رئيسة قسم الثقافة الوطنية بالمركز، شيخة المطيري، وحضرها عدد كبير من المهتمين بالمكتبات.

وتناولت الورشة في البداية محور فن كتابة السيرة الذاتية بشكل عام، وعرّفت به وبأهم عناصره، ثم تحدثت عن أهم من كتب سيرته الذاتية على اختلاف أشكال الكتابة وفق اختلاف الخلفيات المعرفية للكُتّاب، وعدّدت بعض نماذج السيرة الذاتية، ككتاب الأيام لطه حسين، وكتاب قنديل أم هاشم ليحيى حقي، وكتاب رحلة جبلية رحلة صعبة لفدوى طوقان، وغيرها. كما تناولت الورشة ما يحتاج إليه الكاتب لكتابة السيرة الذاتية كالمعرفة التاريخية والجغرافية للمكان، وأهم الشخصيات المحيطة به، واستحضار الصور التي تعينه على الكتابة وتذكّر مراحل حياته، ثم أفردت الورشة الجزء الأخير منها للحديث عن المكتبات وذِكْرِها في كتب السيرة الذاتية، وتخللت الورشة مجموعة من التمارين.

وقالت شيخة المطيري: «إن أهمية هذا الموضوع تأتي من باب أهمية تذكير المجتمع المعرفي بأهمية فن السيرة الذاتية وما كتب فيها، خصوصاً موضوع المكتبات في السيرة الذاتية، الذي لم يُطرح على منصات البحث بشكل واضح».

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