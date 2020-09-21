- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن «جميل للفنون» يكشف عن برنامج الخريف والشتاء والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مركز جميل للفنون، مؤسسة الفن المعاصر في دبي، عن برنامج متنوع لخريف وشتاء 2020 و2021.
ويقدم المركز خلال الفترة المقبلة معرضين جديدين: تركيبات فنية في حديقة جداف ووترفرونت للفنون، وتكليف جديد في حديقة الفنان. كما يشتمل برنامج الموسم على أحدث نسخة من حلقات المكتبة، وأسبوعين من فعاليات التجمع الشبابي.
ويأتي معرض «هل تتذكرون ما تحرقون؟»، الذي ينظم خلال الفترة من 16 ديسمبر إلى 24 يوليو المقبلين، كأول معرض منفرد للفنان هيوا.ك في آسيا والشرق الأوسط بالمركز، ليلقي الضوء على أكثر من 10 سنوات من أعمال الفنان الذي استطاع أن يمزج بين خفة الروح وعمق التجربة الشخصية.
بينما يعد عمل «الصحراء هي الغابة» من سونوج دي ونامراتا نيوغ، ثالث تكليف في حديقة الفنان بمركز جميل للفنون. وسيفتتح العمل للجمهور في 17 أكتوبر المقبل.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | «جميل للفنون» يكشف عن برنامج الخريف والشتاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.