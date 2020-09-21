الامارات | «جميل للفنون» يكشف عن برنامج الخريف والشتاء

شكرا لقرائتكم خبر عن «جميل للفنون» يكشف عن برنامج الخريف والشتاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مركز جميل للفنون، مؤسسة الفن المعاصر في دبي، عن برنامج متنوع لخريف وشتاء 2020 و2021.

ويقدم المركز خلال الفترة المقبلة معرضين جديدين: تركيبات فنية في حديقة جداف ووترفرونت للفنون، وتكليف جديد في حديقة الفنان. كما يشتمل برنامج الموسم على أحدث نسخة من حلقات المكتبة، وأسبوعين من فعاليات التجمع الشبابي.

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ويأتي معرض «هل تتذكرون ما تحرقون؟»، الذي ينظم خلال الفترة من 16 ديسمبر إلى 24 يوليو المقبلين، كأول معرض منفرد للفنان هيوا.ك في آسيا والشرق الأوسط بالمركز، ليلقي الضوء على أكثر من 10 سنوات من أعمال الفنان الذي استطاع أن يمزج بين خفة الروح وعمق التجربة الشخصية.

بينما يعد عمل «الصحراء هي الغابة» من سونوج دي ونامراتا نيوغ، ثالث تكليف في حديقة الفنان بمركز جميل للفنون. وسيفتتح العمل للجمهور في 17 أكتوبر المقبل.

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