الامارات | رحلات افتراضية تعرّف بتراث الإمارات وكنوز طبيعتها

شكرا لقرائتكم خبر عن رحلات افتراضية تعرّف بتراث الإمارات وكنوز طبيعتها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظّم مفوضية مرشدات الشارقة، على مدار الشهر الجاري، سلسلة فعاليات تعليمية ورحلات افتراضية لمنتسباتها من الزهرات والمرشدات والمرشدات المتقدمات، حرصاً منها على ضمان استفادتهن من أوقات الفراغ في المنزل، خلال فترة تطبيق سياسات التباعد الاجتماعي التي فرضتها الإجراءات الوقائية للحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

واستهدفت الرحلات الافتراضية، التي قدمتها المفوضية عبر حسابها على «إنستغرام»، تعريف الفتيات بتاريخ الإمارات وسيرة ثقافتها، إضافة إلى تراث الشارقة، وكنوزها الثقافية، ومظاهر الحياة الطبيعية، وجهود حمايتها والمحافظة عليها، إذ شملت الرحلات جولات افتراضية بمتحف الشارقة للحضارة الإسلامية، ومتحف مربى الشارقة للأحياء المائية، ومركز واسط للأراضي الرطبة.

ويختتم برنامج المفوضية، الذي سيمنح المشاركات شارة الثقافة، برحلة مدتها 30 دقيقة إلى متحف الشارقة للتراث في 30 الجاري، لتتعرف المنتسبات إلى تراث الشارقة من خلال أعمال فنية تعرض العادات والتقاليد العربية.

واطّلعت المنتسبات، خلال رحلة افتراضية نظمت بالتعاون مع هيئة الشارقة للمتاحف، على مراحل تطوّر الثقافة الإسلامية وازدهارها من خلال قصص وحكايات روتها أكثر من 5000 قطعة أثرية معروضة في متحف الشارقة للحضارة الإسلامية، شملت أعمالاً من فنون الخط العربي، والمنحوتات، والأواني الخزفية، والعملات، والقطع المصنوعة من الزجاج، والوثائق، والأواني المعدنية، والأدوات العلمية.

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واستكشفت المنتسبات خلال رحلة افتراضية بمربى الشارقة للأحياء المائية، عالم البحار الواسع والمخلوقات البحرية بأشكالها وأحجامها المختلفة وأنواع الأسماك المحلية، بالإضافة إلى الاطلاع على برنامج الشارقة لإعادة تأهيل السلاحف البحرية، وزيارة الشواطئ والمرافئ التاريخية في أكبر مركز تعليمي تديره هيئة حكومية في دولة الإمارات.

وفي جولة افتراضية إلى مركز واسط للأراضي الرطبة في ضاحية واسط، شمالي الشارقة، اطلعت المنتسبات على جهود الإمارة في المحافظة على الحياة الطبيعية وحماية الأراضي الرطبة (السبخات والمسطحات الملحية) التي انتشرت في السهول الساحلية الغربية لدولة الإمارات، إضافة إلى حياة الطيور البرية المهاجرة والمحلية التي تعيش في المحمية الطبيعية التي تمتد على مساحة 86 هكتاراً تشمل الكثبان والسهول الطينية، والبحيرات الملحية، وتجمعات المياه العذبة.

• «البرنامج» سيمنح المشاركات، في ختام فعالياته، شارة الثقافة.

• 30 الجاري، ستزور المنتسبات افتراضياً متحف الشارقة للتراث.

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