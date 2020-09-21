الامارات | «طرق دبي» تهنئ «الإمارات اليوم» بعيدها الـ 15

شكرا لقرائتكم خبر عن «طرق دبي» تهنئ «الإمارات اليوم» بعيدها الـ 15 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنّأت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أسرة «الإمارات اليوم»، بمناسبة العيد الـ15 للجريدة، مشيده بجهودها في تقديم نموذج مميز من العمل الصحافي، وبانفرادها في طرح العديد من المبادرات الإنسانية التي تهمّ المجتمع الإماراتي.

وشكر رئيس تحرير الصحيفة، الزميل سامي الريامي، وأسرة «الإمارات اليوم»، الهيئة على لفتتها وحسّها الرفيع في تقدير جهود الصحيفة، وعلى تمنيها لها بدوام عملها الملتزم بدعم القضايا المحلية والوطنية، التي تهم الإنسان والمجتمع في دولة الإمارات.

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وأشاد الريامي بعلاقة الشراكة الاستراتيجية بين هيئة الطرق والمواصلات و«الإمارات اليوم»، اللتين انطلقتا في العام نفسه، لافتاً إلى أهمية المشروعات العملاقة التي نفذتها الهيئة لتطوير البنية التحتية في قطاعَي الطرق والمواصلات، والتي أسهمت بدورها في تحفيز المؤسسات وأصحاب القرار في المنطقة العربية، على النهوض بمستوى خدمات النقل والطرق، لما فيه خير الإنسان وازدهار الاقتصاد في هذه المنطقة.

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