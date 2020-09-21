الامارات | راشد الماجد في أغنية جديدة: «هذا محمد»

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شكرا لقرائتكم خبر عن راشد الماجد في أغنية جديدة: «هذا محمد» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتهى المطرب السعودي راشد الماجد من أغنيته الجديدة بعنوان «هذا محمد»، والتي يتغنى فيها بالأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي، بمناسبة احتفالات المملكة باليوم الوطني السعودي الـ90، حيث نجحت الأغنية في حصد نحو 4000 مشاهدة على «تويتر» خلال أول ساعة من إطلاقها. وهي من كلمات نهار، وألحان أحمد الهرمي، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة على «يوتيوب». وكان الماجد قد طرح أخيراً على «يوتيوب» دويتو أغنية وطنية بعنوان «درع البلد» جمعته بالمطرب رابح صقر، وهي من كلمات مشعل بن محماس الحارثي، وألحان ياسر بوعلي.
كما انتهى الماجد من تسجيل أكثر من نصف أغاني ألبومه الجديد، ويعمل حالياً على تسجيل بقية الأغاني، تمهيداً لطرحه في الفترة المقبلة.
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