مصير توأم عروس عين شمس عقب مصرعها وإتهام زوجها بقتلها

علاقات و مجتمع

كشفت أسماء فخر الدين، شقيقة "شيماء" عروس عين شمس، التي لقيت مصرعها قبل 42 يومًا، عقب تعذيب زوجها لها، وحبسها عدة أيام، عن مصير طفلتيها التوأم، عقب وفاة الأم، واتهام الزوج في الواقعة.

وقالت "أسماء": "البنات هيبقوا عندي طول عمرهم، استحالة أفرط فيهم، أنا المسؤولة عنهم، هربيهم وأكبرهم وأجوزهم لو ربنا إداني العُمر، وزي ما جوزت أمهم الله يرحمها هجوزهم هما كمان".

وتابعت شقيقة الضحية لـ"هُن": "حتى لو خرج، مش هسيبهم ليه وهرفع قضية إنه غير مؤهل لتربيتهم لأنه كان بيعنفهم ويضربهم وهما في السن ده، وكل الأدلة هتظهر إنه غير أمين معاهم بسبب ضربه ليهم، لا يمكن أسيبهم ليه".

وأشارت "أسماء" إلى أن واحدة من الطفلتين تعاني من التهاب على الأغشية في المخ، مما يتطلب رعايتها بشكل خاص، قائلة: "هعاملهم زي ما بعامل ابني اللي قدهم في العُمر، أنا شلت البنات دي على إيدي وأنا لسة فاتحة قيصري، وهما اللي باقينلي من ريحة أختي اللي كانت بمثابة بنتي مش مجرد أخت".

قصة مقتل أميرة عروس عين شمس

وأطلق مستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي، أمس السبت، هاشتاج بعنوان "حق أميرة لازم يرجع"، مرفقين به صورة عروس شابة مع صور طفلتيها التوأم، متهمين زوجها "معاذ. م"، والذي يعمل مهندس زراعي، بقتلها عقب التعدي عليها بالضرب المُبرح.

واتهمت شقيقة الضحية، زوج الأخيرة في وفاتها، قائلة: "أختي اتوفت من أكتر من 40 يوما، بعد ما جوزها ضربها وعذبها وفضل حابسها، ولما وداها المستشفى في الآخر أختي قالت في العناية المركزة، إن هو اللي عمل فيها كدة وبناء عليه المستشفى اتحركت".

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وتابعت: "مستنية نتيجة التحريات خصوصًا إننا حررنا محضر فعلًا برقم 6331 إداري عين شمس 2020، وبناء عليه واحدة من الجيران شهدت إنها شافت الخناقة وهو بيضربها ويخنقها".

الأجهزة الأمنية تُحقق مع الزوج المتهم

وذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التي جرت تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، واللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة للمباحث، أن زوج الضحية تعدى عليها بالضرب أثناء تصديها له عقب محاولته ضرب أبناءه.

وأضافت التحريات أن المتهم استمر في ضرب المجني عليها حتى سقطت على الأرض، وقام بنقلها إلى المستشفى لابعاد الشك عنه، إلا أن المباحث تمكنت من كشف غموض الواقعة، وتحفظت على المتهم.

وقالت مصادر مطلعة، إن القوات ضبطت الزوج وجرى اقتياده إلى قسم الشرطة، وبدأت في مناقشته حول ملابسات الواقعة.

وأضافت المصادر أنه جرى إخطار جهات التحقيق المختصة، وانتقل محقق النيابة إلى المستشفى وتمت مناظرة الجثة، وقررت النيابة عرضها على الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة.

وتواصل قوات الأمن تحت قيادة اللواء محمد الشرقاوي مدير المباحث الجنائية، جهودها للوقوف على ملابسات الواقعة، وتستمع لأقوال أسرة المجني عليها التي اتهمت الزوج بقتل ابنتهم، ولاتزال التحقيقات مستمرة.

شقيقة عروس عين شمس تروي تفاصيل مصرعها: "جوزها ضربها وقال ماتت بسبب كورونا"