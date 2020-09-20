محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أمنية قلاوون

قد يشعر البعض بأعراض بسيطة قد يكون ذلك نتيجة الإرهاق وعدم الحصول على عدد ساعات نوم كافية، ولكن مع تكرار تلك الأعراض قد يشير ذلك إلى الإصابة بمشكلات صحية خطيرة لذلك يجب سرعة الفحص، لمزيد من التفاصيل، اضغط هنا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أعراض بسيطة تنذر بإصابتك بمشكلات صحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.