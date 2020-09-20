"النفي والكتمان" تيمة علاقة شام الذهبي وخطيبها من الارتباط للانفصال

علاقات و مجتمع

النفي والكتمان ربما هي التيمة الأساسية في علاقة شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة، وطبيب التجميل معتز نصير، بداية من ارتباطهما العاطفي مرورًا بالخطوبة وحتى الانفصال الذي لم تكشف عنه "شام" حتى الآن، لكن جو رعد، مصفف الشعر وصديق والدتها كشف خلال لقاء إعلامي له عن الانفصال.

ثلاث مراحل مرت بها علاقة "شام" و"معتز" كانت جميعها بعيدًا عن وسائل الإعلام، فالثنائي أرادا الهدوء لعلاقتهما العاطفية حتى انفصالهما، بعد خطبة لم تدم لأكثر من شهرين.

شام تنفي ارتباطها بطبيب التجميل معتز نصير

على مدار عدة أشهر ظلت "شام" تنفي علاقتها العاطفية مع طبيب التجميل معتز نصير، رغم ظهورهما معا في عدد من المناسبات، كان بينها في شهر فبراير الماضي، في إحدى حفلات عيد الحب: "دكتوري الوسيم.. عيد حب سعيد".

وفي مناسبة أخرى جمعت بين العائلتين معًا، نفت أيضًا "شام"، خطوبتها لمعتز نصير، موضحة أن الزيارة كانت تلبية دعوة غداء بين العائلتين وليست خطوبة رسمية.

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خطوبة في حفل عائلي

دون ترتيب مسبق، أعلنت شام خطبتها على طبيب التجميل معتز نصير، في حفل عائلي بسيط، وظهرت العروس وقتها بإطلالة بسيطة "سمي فورمال"، تتكون من "بلوزة" بيضاء فضفاضة، وبنطلون فاتح اللون.

ووجهت وقتها "شام" رسالة رومانسية لخطيبها: "شكرا لك يا معتز على صدقك وكونك أنت.. وتبين لي جانبا مختلفا من الحياة.. سأكون معك ولك إلى الأبد".

انفصال في هدوء: حذفت الصور

وكعادتها لم تفصح "شام" عن نبأ انفصالها عن معتز نصير، إذ كشف جو رعد، مصفف الشعر الشهير، عن النبأ، بحسب ما عرفه من أصالة، خلال تواجده معها في تصوير أغنيتها الجديدة: "لا تستلم"، في لبنان، فحينما سألها عن تجهيزات الزفاف، أخبرته بأنه لا يوجد شيء حاليًا.

وبالبحث في حساب شام الذهبي، على تطبيق "إنستجرام"، وجد أنها حذفت جميع صور خطبتها التي كانت شاركت بها متابعيها.