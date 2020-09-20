سعودية تزوج شريك حياتها بأخرى وتدفع تكاليف زفافه: "بحبه"

علاقات و مجتمع

تمكنت معلمة سعودية من خداع زوجها باصطحابه معها بحجة السفر لزیارة شقيقها، وفي منتصف الطریق أخبرته إن الهدف من السفر تزويجه بفتاة أخرى.

وقالت الزوجة لشريك حياتها وفقا لصحيفة "الوطن السعودية" الإلكترونية، إنھا اختارت له عروسا وترید منه الاتفاق مع أھلها للزواج منھا.

لم تكتف الزوجة بذلك، بل ساهمت في دفع تكالیف الزواج الجديد من تجھیزات وذھب وغيرها من المستلزمات، كما تكفلت بفرش منزل العروس الجديدة بالكامل.

وقامت الزوجة بحجز جناحا خاصا للعروسین في أفخم فندق بمنطقة خمیس مشیط بالسعودية، وقدمت ھدیة عبارة عن هاتف آیفون برو 11 مطلي بالذھب في بادرة أذھلت الزوج ومن حوله.

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من جهتها قالت الزوجة إنها أقدمت على ھذه الخطوة بسبب حبھا لزوجھا ومواقفه النبیلة معھا، ورغبتھا في إسعاده.

سيدة تهدي زوجها باقة ورود في حفل زفافه من أخرى: مقصرش معايا

وانتاب رواد منصات التواصل الاجتماعي في السعودية حالة من الدهشة، وذلك بعد احتفال سيدة بعقد قران زوجها على أخرى.

ووثقت ناشطة سعودية تدعى شوق الدويني، احتفالها وأطفالها بعقد قران زوجها على سيدة أخرى، من خلال مقطع فيديو نشرته على صفحتها في "تويتر".

وعلقت "شوق" المعروفة على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" باسم "أم عمر" على مقطع الفيديو، قائلة: "أم عمر تبارك لبوعمر بالثانية، يستاهل أبو عمر كل خير ما قصر معاي وحبيت أفرحه بهالهدية اللي تسعد قلبه وأشاركم هالبهجة وانشر رسالة حب ومحبة للمجتمع السعودي".

وفي مقطع فيديو آخر، قالت: "هديتي المتواضعه لزوجي بمناسبة زواجه الثاني وحبيت أشاركها معكم لنشر السلام والألفة بين الأسر السعودية وحسيت أن مجتمعنا بحاجة إلى نماذج إيجابية في الحياة الزوجية إذا تايدوني أسعدوني برتويت لعله ينشر الفرح والبهجة بين الأزواج".

جرى تداول الفيديو الذي تظهر فيه "شوق" وهي تحتفل بزوجها وتقدم له هدايا وورود، بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية.

ولقي الفيديو ردود أفعال متباينة ما بين الإشادة والاستغراب، وردت "الدويني" على ذلك بمنشور قالت فيه: "أشكر كل اللي أسعدني بكلامه الطيب اللي يدل على أصلكم الطيب وأعتذر ماقدر أرد على الفئة اللي تسب وتتهم وتقذف وتكذب، وقدر زوجي عندي مافي أحد يشكك فيه وإذا تصرفي هذا في محافظتي على الأسرة وإسعاد زوجي يعتبر عندكم غريب وبلا كرامة فعلى الدنيا السلام".