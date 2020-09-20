للمرة الثانية.. السلطانة هويام حامل "دون زواج": "ميهمنيش"

علاقات و مجتمع

حالة من الصدمة انتابت جمهور الفنانة التركية مريم أوزرلي، وذلك بعد أن أعلنت مطلع الشهر الجاري، حملها في طفلتها الثانية، من دون زواج، ويعد ذلك المرة الثانية التي تعلن فيها حملها دون ارتباط.

ورفضت "مريم" الافصاح عن اسم والد الطفلة، وأضافت أنه يحمل الجنسية الأمريكية الجنسية.

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وبحسب تصريحاتها لصحيفة Hürriyet التركية، فإن أوزرلي تحدثت عن صعوبات تربية طفل بمفردها، إن حياة كل شخص مختلفة عن الآخر، لكن بالنسبة لها كانت دائما تشعر أن الله معها ويساندها وأنها تستطيع تربية ابنتها، فالطفل هبة من الله ومعجزة أن تحضر إنسان آخر إلى العالم.

وقالت "أزورلي" عن انتقادات حملها من دون زواج، إنه "لا يحق لأحد أن يحكم على أحد، هذا خطأ"، مؤكدة أنها ممتنة لكل ما عاشته وتشكر الله على كل شيء، وأن كل ما يقال الآن لا يؤثر عليها.

وكانت "أوزرلي" أعلنت عن حملها في الشهر الخامس، لافتة إلى أنها تنتظر قدوم طفلة ثانية، في شهر يناير المقبل.

وعرفت "مريم" في الوطن العربي بـ "السلطانة هويام" بعد أن حقق دورها في مسلسل حريم السلطان شهرة واسعة.

وكان آخر الأعمال "أوزرلى" المعروضة عربيا مسلسل "ملكة الليل"، وشاركها في بطولته الممثل ‏التركي مراد يلدريم‎.