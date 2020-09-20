منة فضالي بكاش مايوه أبيض على البحر: تجاوزت الذكريات السيئة (صور)

لايف ستايل

شاركت الفنانة منة فضالي، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عددا من صور التقطتتها أمام البحر.

وظهرت "منة" وهي مرتدية كاش مايوه أبيض، ونظارة شمس، معلقة على الصور: "تجاوزت كل الذكريات السيئة لوحدي في الوقت اللي كل صدق أني كويسة".

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وتفاعل معها متابعوها في التعليق على الصور: "حبيبتي القمر" "أنتي أصلًا قمر" "قمر يا منوشا".

ويذكر أن الفنانة منة فضالي شاركت في رمضان الماضي 2020، بمسلسل "حب عمرى" وشاركها عدد من الفنانين بينهم هيثم شاكر وسهر الصايغ ومي القاضي وأحمد كرارة وحنان سليمان.