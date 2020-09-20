كيف تتخلص من السمنة الناجمة عن تراكم المياه في الجسم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

في الكثير من الأحيان يمكن أن يتسبب تناول وجبات ثقيلة إلى احتباس الماء في الجسم، الأمر الذي قد يساهم في زيادة الوزن، إضافة إلى العديد من المشاكل الصحية الأخرى.

يشكل الماء من 60-70 ٪ من وظائف الجسم. هناك عمليات تدعم التخلص من الماء (مثل التبول والتعرق) ولكن بعض الأطعمة التي تتناولها يمكن أن تؤدي أيضاً إلى احتباس الماء والكربوهيدرات ومستويات الصوديوم فيها، وفق ما ذكر موقع "24 الإماراتي".

يتم تخزين الكربوهيدرات والصوديوم في الجسم للحصول على الطاقة، على شكل غليكوجين. هذه العناصر الغذائية قد تجذب الماء الموجود خارج بطانة الخلايا وتسبب زيادة الوزن.

ولتجنب حدوث هذه المشكلة، أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا، مجموعة من النصائح لخسارة الوزن الزائد الناجم عن احتباس الماء في الجسم، على النحو التالي:

تناول المزيد من الأطعمة الكاملة

تحتوي الأطعمة الكاملة، بما في ذلك بعض الحبوب والخضروات والفواكه، على الكثير من الألياف والفيتامينات والمعادن مثل البوتاسيوم الذي ينظم عمل الجسم ويمنع تراكم السوائل الزائدة.

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البوتاسيوم، الذي يساعد على التخلص من احتباس الماء موجود بكثرة في الخضروات، لذا فإن اتباع نظام غذائي نباتي يمكن أن يساعدك في التخلص من الانتفاخ الناجم عن احتباس الماء.

التقليل من الكربوهيدرات

تجنب الإفراط في تناول الوجبات السريعة، هو أحد أبسط الطرق البسيطة للحصول على محيط خصر أنحف والتخلص من احتباس الماء. تحتوي الأطعمة غير المرغوب فيها على الكثير من الكربوهيدرات والصوديوم، لذا فإنها تؤثر على الهضم وتساهم في احتباس الماء وزيادة الوزن ومشاكل صحية إضافية. وبالتالي، فإن الحد من تناولها، واتباع نظام غذائي صحي ومعتدل يمكن أن يساعد في التخلص من احتباس الماء.

ممارسة التمارين الرياضية

لا داعي للقول أن التمرين هو أحد أفضل الطرق لإدارة مشاكل الوزن. التعرق يجعلك تفقد الماء، مما يساعد على تقليل وزن الماء في الجسم خلال وقت أقصر. يقول الخبراء أيضًا أن التمرين يجعل الجسم ينقل الماء إلى العضلات، التي تحتاج إلى البناء والتعافي. يمكن أن يكون أخذ جلسة ساونا علاجية مفيد أيضاً.

تخفيض مستويات التوتر

يؤدي ارتفاع التوتر إلى زيادة مستويات الكورتيزول في الجسم، مما قد يتسبب باختلال الهرمونات التي تتحكم في توازن الماء.