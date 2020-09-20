رضوى الشربيني في أحدث فوتوسيشن بعد أزمة الحجاب (صور)

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علاقات و مجتمع
نشرت الإعلامية رضوى الشربيني، اليوم، مجموعة من الصور في أحدث جلسة تصوير خضعت لها.
وظهرت رضوى، بإطلالة أنيقة حيث ارتدت جمبسوت أخضر والتي كشفت عن خسارتها للوزن، والتي لاحظها متابعوها، فعلقت إحداهن: "إنتي خسيتي كتير ياحبييتي".
وعلقت "رضوى" على الصور التي نشرتها عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام": "قولت اللبس أخضر...لعلها تبقى سنه خضرا بقى... يارب يكون عجبكم".
وكانت قد تعرضت رضوى الشريبني، لانتقادات حادة خلال الفترة الأخيرة، عقب تصريحاتها في برنامج "هي وبس" المعروض عبر فضائية "سي بي سي"، أكدت خلالها تأييدها الكامل للحجاب، والمحجبات.
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