هاني الناظر يحذر السيدات من ترك الميكب أثناء النوم.. "يسبب تجاعيد"

لايف ستايل

وجه الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس مركز البحوث الأسبق، نصيحة للمواطنين بالإكثار من شرب المياه وخاصة في فترة الصباح للعناية بالبشرة.

وأكد الناظر أن المياه لها تأثير مباشر على البشرة، منوها بأنه يجب على الأقل شرب "3 لترات" على مدار الـ24 ساعة من أجل نضارة البشرة والمحافظة عليها.

وأضاف الناظر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أشرف، في برنامج "8 الصبح"، المذاع على فضائية Dmc، أنه يجب المحافظة على تناول السلطة الخضراء يوميا لأنها تحتوي على معادن وفيتامينات مهمة لسلامة البشرة.

وتابع، بأنه يفضل استخدام صابونة الجلسرين للبشرة نظرا لأن مادة الجلسرين آمنة وليس لها أي آثار جانبية، عكس بعض أنواع الصابون التي من الممكن أن تسبب حساسية للجسم.

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كما وجه نصيحة للسيدات بعدم الإفراط في مستحضرات التجميل لأن "هناك بعض السيدات والفتيات يناموا دون نزع الميكب عن وجوههم، وذلك يعد أحد أسباب ظهور التجاعيد المبكرة ويترك أثرا على البشرة".

ولفت إلى أن أصحاب البشرة الدهنية يحتاجون لغسل الوجه أكثر من مرة نحو 3 مرات، ولكن أصحاب البشرة الطبيعية يكتفي بغسلها مرتين فقط، مشيرا إلى أن زيت جوز الهند مفيد جدا للشعر ويساعد على ترطيبه وتغذيته.

وأضاف أن زيت جوز الهند لا ينعم الشعر كما يعتقد البعض، "مفيش حاجة بتنعم الشعر خالص، ولكن هو يرطب الشعر ويغذيه ويجعله إلى حد ما به بعض الحيوية".

وأوضح، أن زيت جوز الهند جيد أيضا للبشرة لكنه غير مناسب لأصحاب البشرة الدهنية لأنهم لا يحتاجون إلى مرطب وليس زيوت، مشددا على ضرورة عدم وضع الزيوت والخروج في الشمس لأن أحيانا الزيوت تتفاعل مع أشعة الشمس ومن الممكن أن تحدث بقع سمراء أو حساسية.

وأشار إلى أنه يمكن استخدام هذه الزيوت مرتين فقط في الأسبوع، ويظل على البشرة نحو ربع ساعة وبعد ذلك يتم غسل الوجه بمياه دافئة.