تحرش امرأة بطفل يثير غضب السعوديين.. ومغردون: جريمة نكراء

علاقات و مجتمع

في واقعة غريبة من نوعها أثارت غضب الشارع السعودي، أقدمت سيدة على التحرش بطفل.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي واقعة تعرض الطفل للتحرش على يد امرأة، الأمر الذي دفع السلطات السعودية المختصة أمس اليوم السبت لفتح تحقيقا موسعًا.

ووفقا لمقطع الفيديو المنتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي بالسعودية، فإن المرأة التي لم يظهر وجهها وضعت الطفل الذي لم يظهر وجهه هو الآخر عند منطقة حساسة من جسدها، كما أنه لم تعرف جنسية المرأة ولا تاريخ تصوير الفيديو.

وأثارت الحادثة ردود فعل غاضبة بين المدونين السعوديين، ودعوات لمعاقبة المتحرشة.

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ونشر مركز بلاغات العنف الأسري عبر موقع "تويتر" وفقا لصحيفة "عكاظ" السعودية، تغريدة يؤكد فيها إنه جرى رصد مقطع فيديو يرتبط باتهامات لامرأة بالتحرش بطفل، بعد أن جرى تداوله على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح القائمون على المركز الحكومي، أنه "إشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول طفل تعرض للتحرش من قبل امرأة، نوضح بأنه تم رصد الحالة في مركز بلاغات العنف الأسري وجاري اتخاذ اللازم حيالها بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص".