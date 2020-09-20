فيديو.. لي لي أحمد حلمي تخطف الأنظار برقصة مع كلبها

لايف ستايل

خطفت لي لي ابنة الفنان أحمد حلمي، الأنظار في مقطع فيديو جديد تداول عبر تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "الإنستجرام".

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وظهرت "لي لي" تتمايل على نغمات أغنية أجنبية، برفقة كلبها، كما بدت بشكل جديد ومختلف، إذ تركت شعرها طويلًا منسدلًا على كتفيها مع وضع مستحضرات التجميل البسيطة.

وتفاعل المتابعون في التعليقات على فيديو لي لي أحمد حلمي: "نسخة من أحمد حلمي" "زي القمر" "مكس بين أحمد حلمي ومنى زكي بجد قمر" "عسولة خالص" "إزاي حلوة كدا".

ويذكر أن الفنان أحمد حلمي، كان آخر ظهور له مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة"، وتحدث عن مشواره الفني بالإضافة إلى جوانب كثيرة عن حياته الاجتماعية.