من هي نتيلة راشد التي يحتفل جوجل بذكرى ميلادها؟

علاقات و مجتمع

قبل 86 عاما ولدت الكاتبة الصحفية نتيلة راشد الشهيرة بماما لبنى، والتي يحتفى محرك البحث جوجل، اليوم، بذكرى ميلادها.

"ونتيلة" إحدى أهم من كتبن للأطفال وأفنين عمرهن من أجلهم، فهى إحدى مؤسسات مجلة سمير للأطفال في أبريل 1956، وشغلت منصب رئيس تحريرها من عام 1966 وحتى 2002.

شغلت "نتيلة" منصب أمينة لجنة ثقافة الطفل بالمجلس الأعلى للثقافة، وأيضًا كتب الهلال للأطفال سابقًا.

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وُلدت نتيلة راشد في منتصف الثلاثينيات، وجاءت نشأتها في أسرة ميسورة الحال وجاءت ميولها السياسية يسارية اشتراكية.

وآمنت "نتيلة" بتجربة عبد الناصر كونها التجربة الملهمة للاستقلال الوطني والنهضة وإنصاف الفقراء وتعايشت مع تقلبات سياسية ولحظات هزيمة ونصر، وهي مستمسكة بحب للحياة.

كان لها مقالًا أسبوعيًا تحت اسم أولادي حبايب قلبي.

اهتمت "نتيلة" الشهيرة بـ "ماما لبنى" بالأطفال وبنائهم والتواصل معهم فابتكرت باب مراسل سمير الصحفي الناشئ لرعاية أجيال من الأطفال وتعليمهم الصحافة وقواعدها، وأكثر من التحقوا بالباب كانت تنشر موضوعاتهم الصحفية وحواراتهم في مجلة سمير مع صورهم وهم لم يتعدوا الرابعة عشرة من عمرهم.

الحياة في قصص "ماما لبنى" ليست حلمًا ورديًا بل هي تجربة حياتية كاملة بما فيها من اختبارات، يتم اجتياز بعضها والإخفاق في البعض الآخر دون أن فقدن الرغبة في المضي قدمًا.

تُرجمت بعض أعمال "ماما لبنى" إلى اللغة الإنجليزية وترجمت هي نفسها بعض الأعمال عن الإنجليزية، لتصدر هذه وتلك عن دار الهلال التي ارتبط اسمها باسم ماما لبنى سنوات وسنوات ترأست في بعض منها كتب الأطفال عن الدار ونالت خلالها جائزة الدولة في أدب الأطفال ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى.

في عام 1956، تزوجت من عبد التواب يوسف، وأنجبا أولادهما الثلاثة لبنى عام 1957، وهي أستاذ بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب بجامعة القاهرة ووكيلة الكلية لشؤون الدراسات العليا؛ وهشام عام 1959، وهو دبلوماسي وكان المتحدث الرسمي ورئيس مكتب الأمين العام للجامعة العربية؛ وعصام عام 1965، حيث كان عضوًا منتدبًا للشركة المصرية الدولية لحماية البيئة ويعمل حاليًا كمدير عام شركة مونتانا ستوديوز للإنتاج السينمائي، ومُؤلف روايتي ربع جرام عام 2008 واثنين ضباط عام 2014.

حصلت علي جائزة الدولة في أدب الأطفال عام 1978، وعلى وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى.