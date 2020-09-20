طريقة عمل عصير التوت في المنزل

عصير التوت من المشروبات ذات المذاق الخاص، التي تساعد في الشعور بالانتعاش، ما يدفع الكثيرين لبحث عن الطريقة الصحيحة لإعداده في المنزل.

وفيما يلي وصفة سهلة لتحضير سموذي التوت في المنزل، وفقا لما ذكره موقع self المتخصص في التغذية العلاجية.

مقادير عصير التوت

- ملعقة كبيرة من بذور الشيا المطحونة.

- كوب زبادي خالي الدسم

- ملعقة كبيرة من الفانيليا.

- كوب من التوت المجمد.

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طريقة تحضير عصير التوت

- وضع كوب الزبادي غير المحلى في الخلاط الكهربائي.

- إضافة التوت عقب غسله جيدا بالماء.

- إضافة الفانيليا وبذور الشيا المطحونة.

- يمكن إضافة ثلج أو وضع الخليط في الثلاجة حتى يبرد ثم شربه.