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كتب: هن -
07:45 ص | الأحد 20 سبتمبر 2020
قدم الشيف هشام السيد، طريقة عمل مكرونة بالبلوتشيز والجمبري، ذلك من خلال برنامجه "شبكة وصنارة"، المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من الوجبات السهل تحضيرها في المنزل.
وتعرفي على طريقة عمل مكرونة بالبلوتشيز والجمبري، بخطوات سهلة في التقرير التالي:
مقادير عمل مكرونة بالبلوتشيز والجمبري
مكرونة بنا مسلوقة
زيت زيتون
ثوم
فلفل
ملح
كريمة لباني
جمبري
جبنة ريكفورد
بقدونس
بابريكا
طريقة عمل مكرونة بالبلوتشيز والجمبري
تسخن طاسة بالزيت ثم يضاف الجمبري ويقلب
يضاف الثوم، والبابريكا ثم تضاف الجبنة
تضاف الكريمة مع التقليب
أخيرا تضاف المكرونة
تزين بالبقدونس
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