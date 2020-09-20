"رفيف" تستوحي تصامميم ملابسها من الأفلام التاريخية: "أنيقة وبسيطة"

لايف ستايل

30 يوما استغرقتها لتصمم فستان الفنانة "كوكا" في فيلم عنترة بن شداد

حبها للأفلام التاريخية القديمة ولملابس الفنانات اللاتي ظهرن فيها بفساتين تتميز بالأناقة والبساطة، دفع "رفيف حلمي"، مصممة ملابس، إلى تقليدها في بعض تصاميمها التي تنفذها بنفسها، ففي نهاية عام 2019 بدأت تجربتها بتصميم الفستان الذي ارتدته الفنانة كوكا بفيلم عنترة بن شداد.

ورغم اختلاف الأزمنة لكنها فوجئت بإعجاب الفتيات به بعد عرضه على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ليزداد حماسها باستكمال تصميمات أخرى مستوحاة من الأفلام التاريخية مع إضافة بعض لمساتها لتلائم كل المناسبات: "اللبس اللي بيرجع لعصر الجاهلية حلو جداً، وشغله ممتع عن أي لبس تاني، ولأني حابه أرجع للزمن ده صممت لبسهم عشان أخليه موضة".

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30 يوما استغرقتها "رفيف" التي تخرجت في كلية نظم ومعلومات إدارية، لتصمم فستان "كوكا" الذي كان "وش السعد" عليها، على حد تعبيرها، حيث استمرت لمدة أسبوعين تبحث عن أقشمة تناسب التصميم، ولون مشابه للفستان، ثم بدأت في تنفيذه لتشارك به في أكثر من عرض أزياء.

من بين عروض الأزياء التي شاركت فيها بالفستان ذلك العرض الذي أقيم في مركز التعليم المدني بمؤتمر "المرأة سر جمال الكون"، بحسب كلامها: "ماكنش سهل عليا إني ألاقي كل التفاصيل الخاصة بالتصميم وخصوصاً الشرائط اللي موجودة في الفستان والحزام، لفيت في كل مكان لحد ما وصلت لأقرب حاجة، وصممته، وشاركت به في أكتر من عرض".

حصلت رفيف على جوائز عديدة، كان آخرها في مهرجان أوسكار إيجيبت الذي تم تكريمها فيه من المنتج عادل عمار.