نهاد أبو القمصان: النكات المصحوبة بالألفاظ الخارجة تحرش

علاقات و مجتمع

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أكدت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز القومي لحقوق المرأة، أن استقبال رسائل مسيئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يعتبر نوعا من التحرش الإلكتروني، بالإضافة إلى النكات الخارجة هذه أيضًا تحرش.

وناشدت "أبو القمصان"، خلال حوارها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، مع الإعلامية سهير جودة، ومنى عبدالغني، عبر شاشة "cbc"، وحدة الرصد بمكتب النائب العام، بمتابعة الصفحات التي تقتص صور البنات من صفحاتهم الشخصية، وتستخدمها من خلال نشرها على مجموعات إلكترونية "جروبات" تبحث عن التفاعل من خلال التنمر توجيه العبارات المسيئة لصاحبة الصورة.

وأشارت إلى أنها توجه بلاغا من خلال البرنامج لوحدة الرصد للتعامل الفوري من هذه الصفحات من أجل محاسبة من يفعل هذا الفعل المشين.