مصير الطفلة مكة بعد وفاة جميع أفراد أسرتها: "ممكن تتنقل لدار رعاية"

علاقات و مجتمع

تحدث صبري عثمان، مدير عام خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، عن مصير "مكة" التي لم تتخطَ الثلاث سنوات، بعد وفاة أسرتها بالكامل في حادث سير على طريق "الزقازيق- ههيا"، أثناء مشاركتهم في زفة عروسين بالشرقية.

وأعرب "عثمان"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، عن حزنه على حال الطفلة الباكية على فراق جميع أسرتها، قائلًا إن المجلس يسعى للحصول على بيانات "مكة" بالكامل، للبحث عن ما يسمى "الأسرة الممتدة" كابن العم أو ابن الخال، على أن يكونوا شخصيات قادرة على تحمل تلك المسؤولية.

وتابع مدير خط نجدة الطفل بـ"الطفولة والأمومة": "ممكن الطفلة تتنقل لدار رعاية، لو ملقيناش عائل ليها، وممكن بعد كده أسرة بديلة تتبناها".

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تفاصيل حادث الشرقية

وكانت النيابة العامة قررت تشكيل لجنة هندسية لمعاينة الحادث، وإعداد تقريرًا عن أسباب وقوع الحادث، حيث تحدث شهود العيان عن اختلال عجلة القيادة في يد أحد سائقي سيارة ملاكي، فاصطدمت بأخرى، ونتج عنها الكارثة، بسبب قوة التصادم الناتج عن السرعة المتسببة في الحادث.

وبحسب مصادر أمنية، قالت إن الضحايا كانوا يشاركون في موكب عرس ابنة عمهما على طريق "الزقازيق- ههيا"، التابع لمديرية أمن الشرقية، ثم اختلت عجلة القيادة من يد سائق سيارة ملاكي، فاصطدم بسيارتين أثناء سير موكب الزفاف، وتصادف وجود الضحايا داخل سيارة ميكروباص.

روى شهود العيان تفاصيل الحادث لضباط المباحث، قائلين إن الاحتفال بالعرس، بدأ بتوجه العشرات من أسرة العروسين لاستقبال العروس وإحضارها إلى قاعة الفرح.

وأضاف الشهود فى أقوالهم، أن الجميع ومن بينهم الضحايا الخمس، صعدوا إلى سيارة بصحبة الأهل، وبدء الاحتفال بالعرس، وأثناء سير موكب الزفاف، تعالت أصوات الغناء، ثم فوجئنا باختلال عجلة القيادة من يد سائق سيارة ملاكي، كان من ضمن الموكب فاصطدم بسيارة الضحايا، ما أدى لانقلاب سيارة المجني عليهم، وتوقف الموكب العرس، وتلطخت بدلة العريس وفستان زفاف العروسة بالدماء بعدما نزلا من سيارتهما وحاولا إنقاذ أقاربهما من الضحايا والمصابين.

اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية، تلقى بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين عدة سيارات أثناء زفة عروسين على طرق "الزقازيق- ههيا"، ما أسفر عن مصرع 5 من أسرة واحدة، وإصابة 4 آخرين، ونُقلت الجثث إلى مشرحة المستشفى، وصرحت النيابة بدفنها، وقررت انتداب لجنة هندسية لمعاينة الحادث لمعرفة أسبابه.